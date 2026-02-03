財神爺來了！大樂透頭獎1注獨得1.39億 獎落這個縣市

今晚大樂透頭獎1注獨得1.39億元。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕又有億萬富翁誕生了！今晚(3日)開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.39億元，頭獎由台中市西屯區工業區一路34號「錢飛來彩券行」開出。

根據今晚開獎結果，本期今彩539中獎號碼「06、14、32、33、39、43」，特別號「13」；49樂合彩中獎號碼「06、14、32、33、39、43」。本期今彩539中獎號碼「03、05、11、15、23」；39樂合彩中獎號碼「03、05、11、15、23」。本期3星彩中獎號碼「066」；4星彩中獎號碼「3753」。

另，威力彩頭獎已經連續28期摃龜，台彩預估下期(5日)威力彩銷售金額約3.4億元至3.6億元，頭獎累積獎金上看9.7億元；若威力彩頭獎1注獨得，將是第5屆公益彩券第3高的頭獎獎金。

