財神爺冷到狂敲門！新竹彩券行一幕暴紅 網笑翻：要發財了

財神爺示意圖。取自unsplash



財神真的來敲門啦！這幾天寒流來襲，有民眾8日意外拍到，新竹市建中路一家彩券行門外，充氣式的財神爺人偶被風吹得面朝鐵門，還不地前俯後仰，看起來就像冷得想敲門進去。網友見了大呼有趣，紛紛表示要去買彩券，就盼能中大獎。

其實，這個充氣財神爺本來是面對街道，沒想到新竹的風也讓它受不了，直接轉了180度，出現狂敲門的逗趣畫面，網友幫忙配上台詞、製作梗圖，「要冷死了，趕緊開門」、「等老半天都沒有人來開門」、「他感覺都要哭了」、「當初沒說好寒流也得在門外站啊」、「太冷了，來我家吧⋯⋯」。

廣告 廣告

也有不少網友覺得這是好兆頭，準備去彩券行買個幾張手氣，「這家可能會開頭獎喔」、「這哪間？財神都去敲門了，還不去買爆XD」、「回家前去這家試一下手氣」。店家樂得說，希望透過財神爺的福氣，讓大家過個好年。

更多太報報導

花蓮燈會砸1980萬！作品挨轟「一隻鹹魚」 律師：廢到笑…縣府喊「美感主觀」

財劃法修法衝擊！中央補助中低收老人假牙喊停 衛福部：改由地方編預算

11.5億頭彩買了嗎？威力彩連摃29期 冷熱門號碼全曝光