財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花

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生活中心／張尚辰報導

小孟老師分享，下半年運勢前3名的生肖分別為生肖龍、生肖牛以及生肖雞。（示意圖／資料照）

2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。

★TOP3生肖龍

屬龍的人下半年在職場上的表現可圈可點，容易獲得主管與上司的肯定。若能積極展現自身專業能力與優勢，將有機會爭取到更好的發展空間與工作機會。財運方面，投資運勢不錯，但仍應謹慎規劃、避免過度投入。幸運色為淺灰色。

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★TOP2生肖牛

屬牛的人下半年工作能力受到肯定，在團隊中往往成為被委以重任的對象。不過，也要留意自身工作進度，避免因過度熱心幫助他人而影響本身職責。財運方面，投資眼光精準，若能堅持既有策略，不輕易受到外界意見干擾，有機會維持穩定獲利。幸運色為白色。

★TOP1生肖雞

屬雞的人下半年將迎來旺盛的人際運勢，過去的壓力與低潮可望逐漸消散。無論是在職場拓展人脈或建立合作關係，都容易獲得他人的好感與支持。此外，個人形象也成為下半年重要課題，適度提升穿著打扮與專業形象，有助於爭取更多機會。財運方面，花費在服裝、造型等自我投資上的支出，有望帶來正面回報。幸運色為黃色。

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