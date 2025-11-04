財神爺報到！「3生肖」正偏財雙豐收 年底逆襲暴富

生活中心／彭淇昀報導

2025年即將進入尾聲，不少人靠著這波年末轉運逆襲。《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」在財神加持下，有望化身「財運黑馬」，年底前正偏財厚實入袋，投資、副業也可能帶來意外之財。

「3生肖」在財神加持下，有望化身「財運黑馬」，年底前正偏財厚實入袋。（示意圖／翻攝自pixabay）

【生肖龍】

生肖龍年底財運直接起飛！平時在職場穩紮穩打，年底重大專案順利結束，年終獎金厚實入袋，正財穩得像座大山；再加上社交圈廣，聚會中不經意捕捉到新投資機會，果斷出手後偏財也如泉湧。正偏財雙豐收，龍族年底走勢強勁，成為「財運黑馬」。

【生肖虎】

天生火力十足的生肖虎，在財運上也是衝勁爆棚。正財方面，在職場上始終敢衝敢拚，表現亮眼，年底績效獎金超乎期待；偏財方面則源自你們喜歡挑戰新鮮事，像是跟好友參與小眾創業，一路順風順水，小投資輕鬆變成額外收入。正偏財雙雙進帳，虎虎生風，年底財運爆發指日可待。

【生肖兔】

溫柔細心的生肖兔，財運正悄悄上門，做事細膩、文案企劃樣樣拿手，年末工作成果亮眼，主管自然樂得加碼獎金，正財穩穩入袋；偏財方面，生肖兔創意爆棚，可能開了手作小店，靠獨特設計吸粉無數，年末訂單如雪片般湧來。正偏財齊開花，年底低調逆襲致富，讓人刮目相看。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

