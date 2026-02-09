財神爺急了！彩券行前狂敲門 民眾笑：還不開門

新竹市東區一間彩券行，一尊放在門口的財神爺充氣玩偶，被風吹的不斷搖晃，看起來就像在瘋狂敲門。（圖／東森新聞）





新竹市東區一間彩券行，一尊放在門口的財神爺充氣玩偶，被風吹的不斷搖晃，看起來就像在瘋狂敲門。民眾笑說，這是被財神爺點名了嗎？這期威力彩獎金上看11.5億，有民眾為了討好彩頭，一大早就來買彩券。

畢竟威力彩9日晚間開獎，頭獎上看11.5億，還是有人想來碰碰運氣，連店家自己都覺得是個好兆頭，畢竟財神爺敲門敲得這麼猛。

店家徐小姐：「（最近生意量）有增加，有客人來刮刮樂，直接中了一萬塊。」

這有趣畫面就出現在新竹市東區建中路上，彩券行在門前擺設財神爺造型的充氣人偶，一早還沒開門前，財神爺為被風吹得彷彿還在地上撒潑打滾。

路過民眾：「很像財神來報到，可能有帶財帶好運來，尤其又快過年了，滿有趣的，很像財神要到他們家來，要進去。」

其實不少彩券行都會在門口放上招好運的物品，有人專門從廟裡，請開過光的財神爺來坐鎮，還有老闆乾脆直接養一隻招財貓，希望能數錢數到咪咪冒冒，也有店家將滿滿開獎紀錄，張貼在門外希望吸引更多喜氣。

其他彩券行業者：「店內店外會擺放一些比較喜慶的東西，像是財神爺聚寶盆，來吸引客人。」

雖然這回財神爺想破門而入的店家，過去從未開出頭獎，但有趣的畫面有望吸引買氣，更希望能夠招來好運，真的一舉抱回大獎。

