財神爺急了！ 狂敲彩券行大門 全網瘋問：是哪間？





新竹市東區一間彩券行，出現有趣景象，一尊放在彩券行門口的財神爺的充氣玩偶，被風吹的不斷搖晃，看起來就像在「瘋狂敲門」。附近不少民眾都笑說，這是被財神爺點名了嗎？而這期威力彩獎金上看11.5億，甚至有民眾為了討好彩頭，一大早就來買彩券。

彩券行顧客表示，在Threads上看到，覺得財神把好運帶進來，一大早就來買了。

畢竟威力彩9日晚間開獎，頭獎上看11.5億，還是有人想來碰碰運氣，連店家自己都覺得是個好兆頭 ，畢竟財神爺 敲門敲得這麼猛。

有民眾將影片分享在網路上，許多網友看了以後紛紛笑說：「這在哪，要趕快去買，財神爺敲門了啊」、「表情還很到位唷！」、「財神爺都來敲門了，必須去買！」、「有好事要發生了」、「地址在哪，都財神爺求進門了，還不去買」、「財神爺：快開門啊！你們店要開頭獎啦！」

店家徐小姐表示，最近生意量有增加，有客人來刮刮樂，直接中了一萬塊。

這有趣畫面就出現在新竹市東區建中路上，彩券行在門前擺設財神爺造型的充氣人偶，一早還沒開門前，財神爺為被風吹得彷彿還在地上撒潑打滾。

路過民眾：很像財神來報到，可能有帶財帶好運來，尤其又快過年了，滿有趣的，很像財神要到他們家來，要進去。

其實不少彩券行都會在門口放上招好運的物品，有人專門從廟裡，請開過光的財神爺來坐鎮，養一隻招財貓，希望能數錢數到 咪咪冒冒，也有店家將滿滿開獎紀錄，張貼在門外希望吸引更多喜氣。

其他彩券行業者：店內店外會擺放一些比較喜慶的東西，像是財神爺聚寶盆，來吸引客人。

雖然這回財神爺想破門而入的店家，過去從未開出頭獎，但有趣的畫面有望吸引買氣，更希望能夠招來好運，真的一舉抱回大獎。

（封面圖／翻攝《xianhhhy》的Threads）

