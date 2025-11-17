財神爺是你？男塞600元給地瓜球攤 業者怕：別再塞錢了

新北市林口區一家地瓜球攤近日遭遇離奇事件，一名陌生男子連續兩次在攤位未營業時，將現金塞入攤位的冰桶中，總計600元。這名戴帽子、穿藍色外套的中年男子行徑詭異，讓店家感到不安，業者已將這筆來路不明的金錢交由警方處理。警方目前正在調查此人身分，並依照拾得遺失物程序進行公告招領，若半年內無人認領，這筆錢將歸還給地瓜球攤業者。

中年男子塞錢給地瓜球攤。（圖／TVBS）

事件發生在新北市林口中正路的一間地瓜球攤，該名陌生男子於10日中午首次出現，並在13日上午再度現身，兩次都選在店家尚未營業的時間。監視器畫面顯示，這名中年男子戴著帽子、身穿藍色外套，突然靠近路邊的地瓜球攤，從包包中掏出百元鈔票，試圖將錢夾在藍色冰桶的縫隙裡。由於一開始夾不住，他還不斷將鈔票對折，確認鈔票夾穩後才離開現場。

由於已經發生兩次類似情況，地瓜球攤業者在臉書社團發文詢問是否有人認識這位男子，並表示希望他不要再塞錢到攤位。業者雖然感謝男子的好意，但強調來路不明的錢不敢收也不能收，並表示老闆娘已經開始感到害怕。

陌生男子塞六百元在地瓜球攤的冰桶。（圖／TVBS）

附近店家對此事件表示，這樣的行為確實讓人感到怪異且擔心，因為不知道是誰塞錢，也不清楚背後是否有什麼企圖。有店家表示，若碰到這名男子，會請他以後不要再這樣做。其他民眾則認為，應該先找出給錢的人，將錢還給他或詢問原因，如果找不到，就會將錢交給派出所處理。

警方表示會依照拾得遺失物受理。（圖／TVBS）

目前，地瓜球攤業者已將600元全數交給附近派出所。警方表示，依照拾得遺失物程序受理，會進行公告招領，若在半年內失主沒有前來領回，這筆錢將由拾得人，也就是地瓜球攤業者取得所有權。法律專家也提醒，對於來源不明的金錢，最好還是報警處理，以免惹上不必要的爭議。

