財神爺狂敲門！新竹彩券行爆紅 民眾上門試手氣

新竹的風連財神爺都受不了了！有民眾意外拍到，某彩券行擺在門外的財神爺氣球，被風吹得不停敲門，彷彿是想要趕快進去彩券行一樣，畫面被貼上網，引發熱烈討論。還有不少民眾來到這家彩券行，希望能迎接這份財運。

財神爺氣球被風吹得不斷搖擺。圖／台視新聞

網友拍攝的影片中可以看到，一襲紅袍手上還拿著金元寶的財神爺氣球，被新竹的強風吹得不停搖擺，甚至轉過身敲著鐵捲門，彷彿財神爺想進去彩券行一樣。影片PO上網，網友紛紛留言要彩券行趕快開門，財神爺都已經在敲門了。

廣告 廣告

此外，財神爺還被風吹出各種姿態，模樣相當有趣，立即在網上引發熱烈討論，店家也表示，「我們也覺得這樣子對我們生意比較好，好像財神爺要來給我們錢這樣子」，店家希望能透過財神爺的福氣，讓大家財源廣進過好年。

彩券行因此爆紅，不少民眾上門試手氣。圖／台視新聞

新竹／徐誌謙、周芝彤、黃鈺君 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

新竹市長最新民調曝 高虹安50%支持度輾壓林志潔

竹北AI智慧公園暗藏危機？小朋友遭追撞「臉部受傷」 縣府到場勘查

2026年地王出爐！台北101連13年稱霸 竹縣換人當