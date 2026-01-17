財神爺相助！威力彩飆5.7億 4生肖開獎當天財運旺

威力彩下期頭獎上看5.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩下期頭獎上看5.7億，將於周一（19日）開出，而《搜狐網》命理專欄就分享，當天將有4個生肖有好的財運，其中生肖虎有機會獲得意外之財。

好財運4生肖

生肖鼠

屬鼠的人19日在財運上，彷彿財神爺暗中相助，小額投資或有意外收穫，但切莫貪心，記得見好就收。

生肖牛

屬牛的人19日財運頗佳，除了正財收入穩定，偏財也有小驚喜，有可能是先前投資的回報。

生肖虎

屬虎的人19日財運亨通，不僅正財收入可觀，還有機會獲得意外之財，如獎金、紅包等。

生肖兔

屬兔的人19日財運不錯，會有一些小的進帳機會，如兼職收入、小獎品等。

