財神爺要發11.5億獎金了!

台彩威力彩115000011期頭獎得主依舊從缺，幸運兒還沒出現!頭獎連摃2期，財神爺還沒出現!預估2月9日開獎的第115000012期威力彩頭獎累積金額預估上看11.5億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望財神爺出現，並得到祂的眷顧，當中大獎的幸運兒!

提供以下五大旺財中獎方法:

一、 這期財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當11.5億富翁的機會!

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在南、東北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往南、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往南、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

廣告 廣告

三、 彩劵行坐向向南及東北財運較旺，容易開出大獎。

四、 這期幸運色是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等，穿著這土、金色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

五、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把11.5億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

更多品觀點報導

威力彩11.5億今晚開獎！命理師曝4生肖偏財運爆棚

2026年誰需安太歲？有效嗎？

