財神爺要發9.7億獎金！「4生肖」有暴富命 2方位易中大獎





台彩威力彩115000010期頭獎得主依舊從缺，幸運兒還沒出現！頭獎連摃28期，財神爺還沒出現！預估2月5日開獎的第115000011期威力彩頭獎累積金額預估上看9.7億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望財神爺出現，並得到祂的眷顧，當中大獎的幸運兒！社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙曝「4生肖」財運旺，並透露「2方向」易中獎！

五大旺財法：

一、這期財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，這幾個生肖可千萬不要錯失當9.7億富翁的機會！

廣告 廣告

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在北、東北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往北、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向北及東北財運較旺，容易開出大獎。

四、這期幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把9.7億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／楊登嵙提供）

更多東森財經新聞報導



威力彩8.7億中了就躺平！「4生肖」有財神罩 好運旺到不行

威力彩上看7.7億！ 「3生肖」別錯過 有橫財入命

他中6.9億亢奮到失眠！ 被老闆唸沒在怕 ：我有頭獎可以靠