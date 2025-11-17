財神爺送錢？林口地瓜球攤商遭陌生阿北塞錢 發文尋人求領回

記者莊淇鈞／新北報導

神秘阿北塞錢在地瓜球攤商的小冰箱上。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

有1個在林口賣地瓜球的攤商，日前在網路PO文表示，自己的地瓜球攤在打烊後還沒營業前，被1名戴著黑帽和口罩的神祕阿北塞錢到攤位的小冰箱上，1個禮拜還2次，總共有600元，店家覺得詭異，只好將這筆錢送往派出所。網友對此議論紛紛，笑稱「財神爺降臨」、「土地公送財寶」，也網友擔心阿北可能失智亂發善款。警方表示，確實有接獲報案，目前以「拾得遺失物」暫存，如果半年內沒人出面領取將發還給拾得人，若拾得人不領則充公。

百元鈔被塞在地瓜球攤傷的小冰箱上 。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

位於新北市林口區某地瓜球攤商的老闆，上周四（13日）在臉書社團《林口大家庭》PO文，「不知道是否有有認識這位先生，如果是您的家人或是朋友，再麻煩告知他一下，不要在塞錢到我們攤位了」，並附上監視器畫面。老闆表示，非常感謝他的好意，但是來路不明的錢不敢收也不能收，也不需要幫助，並強調如果要幫助的話，可以捐給花蓮或是公益團體，還有多比自己更需要幫助的。

地瓜球攤商的PO文。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

並提到，這禮拜已經塞第二天了，都是我們不在的時候」業者提到，兩次金額總共600元，因為已經是第二次了，闆娘已經開始害怕了，目前錢的部分已經全數拿去舊街裡面的警察局，也請這位先生記得去拿回。

根據地瓜球攤商提供的畫面，1名戴著黑帽和口罩的神祕阿北，趁店家還沒營業前，將多張百元鈔塞在攤位的小冰箱上，一周以來兩次登門，而店家調閱監視器卻完全不知道他的身分，更不敢收這來路不明的600元，只好送去派出所，網友也議論紛紛，笑稱「財神爺降臨」、「土地公送財寶」，也網友擔心阿北可能失智亂發善款，也有網友問，「阿北到底想買幾包地瓜球呀？」

轄區林口警分局證實，地瓜球攤商確實因有不知名人士塞錢不敢收下，所以將總額600元的百元鈔票拿到派出所，警方逐一清點、登記並開立收據後，依拾得物受理，後續將會透過「拾得遺失物處理系統」公告招領，若半年內無人領取，遺失物所有權將歸拾得人所有，若拾得人不領或是未在通知期限內（6個月）領取，則全數充公歸地方政府。。

