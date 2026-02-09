財神爺降臨「瘋狂敲門」彩券行爆紅 網笑翻：太冷想進去躲一下

「財神爺」被風吹得一直在敲彩券行的門。圖／Threads@yuning.0910

年關將至，台灣彩券公司推出不少新款刮刮樂，今天（9日）威力彩頭獎又上看11.5億元，不少民眾都把握這段時間，特意跑去彩券行試試手氣，希望能夠一夜致富。新竹一間彩券行的門口，就被網友目睹到「財神爺降臨」而且還瘋狂的「敲門」，由於昨天（8日）寒流報到，有網友就開玩笑稱，財神爺一定是太冷了，想進彩券行避寒，才會這樣瘋狂敲門，而網友拍下的「財神爺敲門」影片已經在Threads上爆紅，超過140萬人數瀏覽。

網友祐寧（Threads＠yuning.0910）昨天拍下新竹市一間彩券行門口的影片，只見一個巨大的「充氣財神爺」，正面對著一間鐵門拉下的彩券行，被風城新竹的狂風吹著，伸出右手，一晃一晃的往前搖擺，看起來就像是在敲門一樣。拍下這段影片的網友笑稱「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」

這段「財神爺敲門」的影片迅速在網路上爆紅，許多網友都想知道，到底是哪間彩券行能這麼湊巧被財神爺敲門，原PO也熱心的回答，這間彩券行在新竹市建中路上。

許多網友看後都紛紛留言表示「財神爺一定是冷到受不了」、「財神爺：開門啊！拜託了！今天超冷的：讓你們發財，求求了，快開門讓我進去」、「財神爺：開門啊…你開門啊，天氣太冷你開門讓我進去啊」、「很快就會：財神倒臥家大門口」、「第一次看到拒絕財神入門的」、「新竹風大到財神爺在撞牆」、「晚上會不會這家開頭彩」、「哈哈哈哈哈快讓他進去」、「下期開大獎就是這間了」、「快去買啊」、「我下班就要去買」、「財神爺暗示的很明顯，去這家買，應該有驚喜」、「好可愛」。



