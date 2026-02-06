財神爺點名！大樂透今晚開獎 5生肖有望受眷顧

今（6）日晚間適逢大樂透開獎。（示意圖／東森新聞）





今（6）日晚間適逢大樂透開獎，全台彩券行買氣強強滾！隨著時序進入二月，許多民眾都希望能趁著開春的好兆頭，一圓發財夢。根據《搜狐網》分析，從2月6日開始，有5個生肖的朋友彷彿踏上財富快車道，財運能量爆發，不僅職場表現亮眼，偏財運更是好到擋不住，可能有機會在今晚成為受人矚目的幸運兒。

5生肖運勢旺

生肖龍：貴人相助，財源廣進

屬龍的朋友天生帶有貴氣，今日更有「飛龍在天」的氣勢。工作上不僅有貴人提拔，財富累積更是迅速，彷彿春陽照耀，讓財源滾滾而來，正財表現極佳。

生肖馬：活力四射，接單接到手軟

屬馬的小夥伴近期充滿活力，憑藉著一股不服輸的勁頭在職場披荊斬棘。尤其是從事業務、行銷或自行創業的朋友，訂單如同雪片般飛來，擋也擋不住。

生肖猴：機靈變通，錢生大錢

聰明伶俐的屬猴者，近期在商場上展現驚人的變通能力。由於投資眼光獨到，理財方面常能小錢生大錢，加上腦袋靈光，總能發現別人看不見的致富機會，偏財運相當暢旺。

生肖蛇：低調發光，獎金拿到手軟

平常作風低調內斂的生肖蛇，近期在工作上展現強大實力。手上承接的專案一個接一個圓滿達成，獎金與提成拿到手軟，是典型的「悶聲發大財」，低調卻收穫滿滿。

生肖豬：福星高照，驚喜連連

被稱為福星代表的屬豬朋友，這段時間好運達到巔峰。無論是穩定的正財或是突如其來的偏財，都源源不絕。生活處處充滿小驚喜，整體運勢就像被財神爺特別眷顧一般，讓人十分羨慕。

