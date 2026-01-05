財神爺點點名！「5生肖」運勢翻轉 財氣擋不住

將有5個生肖獲得財神爺眷顧。（示意圖／東森新聞）





隨著2026年正式揭開序幕。根據《搜狐網》分析，將有5個生肖獲得財神爺眷顧，財運如同春雨過後的竹筍般瘋長，只要能敏銳察覺並抓住機遇，極有可能在開年之際便實現財富自由，但無論財運再旺，仍需謹記「低調行事才能保住財氣」的道理。

財神爺點名5生肖將實現財富自由

生肖鼠

屬鼠者迎來偏財臨門的好時機，命理學中「子水藏智，靈動生財」，屬鼠者天生頭腦靈活，日後更有天德星高照，貴人運與偏財運雙雙加持，屬鼠者這段時間應多出門走動、廣結善緣，許多致富資訊往往隱藏在社交場合中，說不定下一個暴富的就是你。不過也特別提醒「財不入急門」，在追求財富時務必穩紮穩打，避免因急功近利而落入陷阱。

生肖虎

屬虎者氣勢如虹來襲，在「武曲星」入命宮的帶動下，展現出虎嘯山林的驚人能量。屬虎者做事果斷有魄力，這段時間正財運極佳，職場上極易獲得升職加薪或意外獎金。

生肖龍

屬「龍」者有「紫微星」祥瑞罩頂，呈現飛龍在天的開掛勢頭，不僅事業順遂，更有八方來財之勢。建議，屬龍者在獲利之餘應多回饋社會，透過善舉讓這股「龍抬頭」的強旺運勢得以持續延伸。

生肖馬

屬馬者展現奔騰不息的活力，在「祿神星」庇佑下，財運將如同脫韁野馬般一路狂奔。特別是從事銷售、創業或自由職業的你們，這段時間訂單接到手軟，財源滾滾而來，但需注意克制花錢大手大腳的衝動。

生肖豬

屬豬者福運滿滿，有「福星」駕臨，憨厚可愛的形象帶來極佳人緣財，不僅工資與投資收益讓人羨慕，心情也將格外愉悅。老一輩常說「豬年生人不愁吃穿」，屬豬者只要做好理財規劃，定能守住這波豐盈的財庫。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

「新北市傳統工藝暨城市容顏特展」獲2025法國設計獎「金獎」肯定

丸龜製麵出包！重組肉標示不全遭罰3萬 4家餐廳也上榜

一票人都用錯！網揭菜瓜布差異 「這1款」恐刮花陶瓷碗盤

