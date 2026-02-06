財神爺「加菜」 孝順男刮中百萬孝親行升等

▲桃園一位孝順青年正規畫春節孝親之旅，經過彩券行祈求店內財神爺「加菜」，沒想到真的刮中100萬元，讓他的孝親之旅秒變豪華五星級飯店。 （圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 年關將近，許多人會買刮刮樂試手氣，台灣彩券公司今（6）日透露，在桃園大溪有一位孝順的年輕男子，剛訂好春節連假要帶著全家人去韓國旅遊的機票，也讓他荷包大失血，剛好路過彩券行，注意到櫃檯旁擺了財神爺神像，想請財神爺幫忙「加菜」，看中了離財神爺最近的一張「2000萬超級紅包」，沒想到真的刮中100萬元，讓他的小資旅遊瞬間升級豪華孝親之旅。

新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，今日也傳出位在桃園市大溪區一心里民權東路18號1樓「喜來盈彩券行」有人刮中百萬大獎的好消息。

廣告 廣告

根據彩券行代理人謝小姐描述，中獎人是位孝順的年輕男子，當天剛訂好春節連假要帶著全家人去韓國旅遊的機票，這筆旅費讓他荷包大失血，正在為查找平價民宿而苦惱。

由於剛好路過彩券行，注意到櫃檯旁擺了財神爺神像，他心想若財神爺能幫忙「加菜」就好了，更一眼看中距離最近的一張「2000萬超級紅包」，心裡想著「財神爺，離你這麼近，求你給我一點力量吧」

沒想到，刮到一半，他驚喜瞪大眼睛狂笑，拿著彩券興奮揮舞說:「天啊！真的刮中大獎100萬元，這下不必省錢住民宿，讓全家直接升等住首爾五星級飯店，感謝財神爺，讓小資旅遊瞬間升級變成豪華孝親之旅」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

金虎爺發威！台中信女用老公生日挑刮刮樂 先刮中5千再中100萬

夢境成真！花蓮婦夢見跌入聚寶盆 隔天隨手挑第一張就刮中100萬

店內財神爺神像給靈感！ 南投男加買這款刮刮樂 挑尾數8中500萬