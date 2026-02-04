財神發錢了！全台銀行「發財水地圖」大公開 睡過金庫的財氣免費送

財經中心／師瑞德報導

迎接2026馬年，想要在新的一年「馬上發財」，絕對不能錯過銀行發送的限量開運小物！看準國人喜愛「睡過金庫」吸飽財氣的習俗，今年包括台北富邦、永豐、台新、新光、第一、國泰世華及渣打等7大銀行火力全開，紛紛祭出發財水、發財金、發財米等好禮，總數量超過30萬份。其中，一銀別出心裁推出「發財米存錢筒」，永豐銀行找來啦啦隊「電豹女」助陣，台新與新光則請出財神廟加持。以下為您整理各家銀行領取攻略與特色，助您開春博個好彩頭！

廣告 廣告

北富銀：數量最狂！18萬份發財水免費送

想要搶頭香的民眾注意了！台北富邦銀行今年出手最為闊綽，準備了高達10萬瓶發財水與8萬份發財金，數量誠意十足。設計上以象形文字「馬」結合古印篆刻，寓意「一馬當先」。特別值得注意的是，北富銀的發財金特別經過南投「竹山紫南宮」香爐加持，含金量極高。

領取攻略：

發財金（年前領）：2月9日起，凡財富管理客戶至分行交易，即可獲贈一份。

發財水（開工領）：不同於其他銀行，北富銀發財水選在2月23日（開工日）起發送，至全台分行洽辦業務即可領取，象徵開工補財氣。

換新鈔：2月9日至13日連續五天開放換新鈔，建議民眾善用LINE官方帳號預約取號，避開排隊人潮。

金馬年開運戰火點燃！7大銀行祭出逾30萬份「睡過金庫」的發財水與發財金吸客。北富銀豪送18萬份最狂，發財金更有紫南宮加持；一銀首創「發財米存錢筒」象徵聚財；台新與新光聯手請出南北雙財神廟加持；渣打主打保單健檢送限量發財水；國泰推「阿發紅包」線上抽與永續好禮，助民眾新春財運滾滾來。（圖／富邦提供）

永豐銀行：熱力四射！電豹女助陣送「馬年四寶」

永豐銀行今年主打「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，更特別邀請台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」熱舞助陣，話題性十足。其發財水設計融入「五行相生」概念，以「火」為主調，搭配代表「木生火」的綠青色與「火生土」的黃橘色，象徵穩健收穫。

領取攻略：春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行，每日限量發送88瓶發財水，只要前往辦理換新鈔等各項業務即可免費領取。

理財加碼：除了拿禮物，永豐也推出「豐存未來」多幣別換匯優利定存，7天期美元定存年利率最高達8.8%，讓年終獎金這匹馬跑得更快。

金馬年開運戰火點燃！7大銀行祭出逾30萬份「睡過金庫」的發財水與發財金吸客。北富銀豪送18萬份最狂，發財金更有紫南宮加持；一銀首創「發財米存錢筒」象徵聚財；台新與新光聯手請出南北雙財神廟加持；渣打主打保單健檢送限量發財水；國泰推「阿發紅包」線上抽與永續好禮，助民眾新春財運滾滾來。（圖／永豐銀行提供）

台新新光：雙神加持！南北財神聯手招財

台新金與新光金在合併議題下，今年的發財金更具收藏價值，雙方聯手請出南北兩大財神廟加持。台新銀行準備了88,888瓶「開運水」及58,888份經「金山財神廟」祈福的發財金；新光銀行則攜手「艋舺龍山寺」發送限量發財金，象徵雙重好運。

領取攻略：

台新銀行：臨櫃辦理業務即可獲贈開運水或發財金；針對兒童客戶（YBO會員）更加碼送出5,888個馬年主題小提燈。

新光銀行：發財金限量1,000份，將於大年初一在艋舺龍山寺現場發送；另有200份於初一板橋龍山寺法會發送。

理財加碼：新光銀行同步推出美元活存年利率最高4.5%優惠，助攻資產增值。

金馬年開運戰火點燃！7大銀行祭出逾30萬份「睡過金庫」的發財水與發財金吸客。北富銀豪送18萬份最狂，發財金更有紫南宮加持；一銀首創「發財米存錢筒」象徵聚財；台新與新光聯手請出南北雙財神廟加持；渣打主打保單健檢送限量發財水；國泰推「阿發紅包」線上抽與永續好禮，助民眾新春財運滾滾來。（圖／台新新光提供）

第一銀行：創意冠軍！花蓮米化身「存錢筒」

第一銀行展現創意，嚴選花蓮富里米推出5萬份「火馬迎新春，米滿倉·財滿庫」發財米，包裝特別設計成「存錢筒」功能，象徵聚財也守財。此外，還有經金山財神廟過爐加持的「馬年發財錢母」。

領取攻略：

發財米：2月2日至23日，存戶或新客戶至臨櫃完成數位服務（如申辦電子對帳單、綁定台灣Pay或LINE帳號等），或同時申辦兩項業務即可獲得。

發財錢母：洽辦個人貸款的民眾可向消金專員索取，象徵正偏財「馬」上入袋。

渣打銀行：限量尊榮！健檢換「馬年大吉」發財水

渣打銀行今年走精緻路線，推出限量版「馬年大吉」發財水，設計上別具巧思，瓶身印有駿馬奔騰的生動圖案，寓意財源滾滾而來。為了讓客戶感受到最誠摯的祝福，渣打銀行特別挑選吉時將這批發財水送入金庫，吸取滿滿的「陽氣」及「財氣」，希望讓客戶不只荷包滿滿，更能生財開運、福壽綿延。

領取攻略：這份「馬年大吉」發財水並非人人有獎，而是專屬渣打客戶的尊榮禮遇。即日起，凡渣打銀行客戶蒞臨全台分行進行「保單健檢」或「保險財務需求分析」，就有機會獲得這瓶限量加持過的發財水。對於想要在新年伊始重新檢視資產配置的民眾來說，這是一個「理財兼招財」的絕佳機會。

金馬年開運戰火點燃！7大銀行祭出逾30萬份「睡過金庫」的發財水與發財金吸客。北富銀豪送18萬份最狂，發財金更有紫南宮加持；一銀首創「發財米存錢筒」象徵聚財；台新與新光聯手請出南北雙財神廟加持；渣打主打保單健檢送限量發財水；國泰推「阿發紅包」線上抽與永續好禮，助民眾新春財運滾滾來。（圖／渣打提供）

國泰金控：虛實並進！阿發紅包線上抽

國泰金控今年以「BETTER TOGETHER」為核心精神，將新春贈禮結合永續與社會共好理念。除了傳統的實體禮品如發財米（選用花蓮小農）、發財金（庇護工場製作）與發財水之外，更結合了台南官田菱角殼再生製作的擴香石，以及融合傳統生肖與台灣在地海棠窗花的設計，展現獨特的文化底蘊。

領取攻略：

數位紅包（線上抽）：國泰金控搶攻年輕族群，推出數位互動活動。即日起至2026年2月1日，民眾只要至國泰金控旗下數位通路（人壽、銀行、產險、證券官網）尋找智能助理「阿發」，完成指定任務，即可參加抽獎，有機會獲得限量版「馬年阿發紅包袋」，讓不想跑分行的民眾也能線上沾喜氣。

實體好禮：雖然詳細發放時間尚未公布，但預計將透過國泰世華銀行分行及相關通路發送，民眾可密切留意官方公告。

銀行專家建議：

領回家的發財水可擺放在家中或辦公室財位，象徵招財進寶，也可在過年期間飲用或輕灑，從內而外增添財氣；發財金則適合放入皮夾或保險箱，讓財氣隨身帶著走。

金馬年開運戰火點燃！7大銀行祭出逾30萬份「睡過金庫」的發財水與發財金吸客。北富銀豪送18萬份最狂，發財金更有紫南宮加持；一銀首創「發財米存錢筒」象徵聚財；台新與新光聯手請出南北雙財神廟加持；渣打主打保單健檢送限量發財水；國泰推「阿發紅包」線上抽與永續好禮，助民眾新春財運滾滾來。（AI製圖）

更多三立新聞網報導

財神急發尋人令！協尋刮刮樂大獎得主 只要做對「這件事」你就發了

開盤／多頭強勢回歸！開盤狂飆逾600點！

嚇死人！金價多頭慘遭血洗 背後「四大魔王」聯手狙擊

拉回即買點！法人點名「10檔」新武器 專治個股亂跳大波動

