財神笑了！今彩539頭獎開出2注 獎落2縣市
大樂透今（23）晚開出01、03、12、33、39、41，特別號29。派彩結果出爐，頭獎未開出，貳獎開出2注，每注中獎獎金89萬7763元；今彩539部分，頭獎開出2注，每注獎金8百萬，分別由新北市蘆洲區「建富彩券商行」、新竹縣橫山鄉「朋恩彩券行」開出。
今彩539頭獎開出2注。圖／台彩
台彩12/23獎項獎號如下：
．大樂透：01、03、12、33、39、41，特別號29。
．今彩539：09、22、24、30、35。
．39樂合彩：09、22、24、30、35。
．49樂合彩：01、03、12、33、39、41。
．3星彩：296。
．4星彩：5624。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
