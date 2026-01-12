財神要走了 得主還在睡？今彩539頭獎800萬落「這縣市」 錯過全數充公

財經中心／王文承報導

去年10月11日開出的「今彩539」頭獎800萬元，至今仍無人領取，而兌獎期限就在今（12）日，一旦錯過，獎金將全數充公。（圖／資料照）

別讓財神爺擦身而過！台灣彩券公司發出「緊急尋人公告」，提醒全國民眾，尤其是曾在去年10月到南投縣竹山鎮購買彩券的民眾，務必立刻檢查家中是否還留有未兌領的中獎彩券。因為去年10月11日開出的「今彩539」頭獎800萬元，至今仍無人領取，而兌獎期限就在今（12）日，一旦錯過，獎金將全數充公。

得主在睡？今彩539頭獎800萬今無人領將充公



台彩指出，這注頭獎彩券於民國114年10月11日，在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出。依照公益彩券相關規定，中獎人必須在開獎日起三個月內完成兌領，最後期限剩不到一天的時間，得主卻依然未現身，讓彩券行與台彩公司都替這位幸運兒捏把冷汗。

台彩也提醒，800萬元屬於高額獎金，需事先透過高額兌獎專線預約，並在銀行營業時間內完成相關手續。若未能在今日銀行關門前完成兌領程序，這筆鉅額獎金將依法全數納入公益彩券盈餘，用於公益用途。

台彩最後呼籲，凡是曾到竹山「七星大發財彩券行」購買過彩券的民眾，務必把握最後關頭，趕緊翻找抽屜、外套口袋或錢包。若發現自己正是那位幸運得主，請立即預約兌獎，別讓這張可能改變人生的800萬元彩券，在期限過後成為一張毫無價值的紙張。

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

