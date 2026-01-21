財神變得好可愛！「金山財神廟慈善會」新年聯名義賣亮相

（記者郭亘芸／綜合報導）農曆新年一到，空氣裡總會多一點期待。期待新的一年能順一點、笑多一點，最好連運氣都能一起被照顧到。今年，金山財神廟慈善會攜手火柴星人與 PlayMate ，推出農曆新年聯名商品，把祝福、財運，還有一點點玩具才有的可愛感，一起放進生活裡。

圖／金山財神廟慈善會攜手火柴星人及 PlayMate，打造超 Q 財神義賣商品。（火柴星人 提供）

這次聯名商品，並不是急著要告訴你「一定要發財」，而是先讓人看到能夠會心一笑。財神不再只是高高在上的守護象徵，而是化身成圓滾滾、表情溫柔的可愛小角色，站在桌上、掛在包上、陪你存錢、替你顧好日常的小小願望。從「迷你財神供檯」、「鎮財小銀錠」，到能實際使用的「積木存錢筒」與「財神名片座」，祝福不再只是過年才出現的儀式，而是每天都能看見、摸得到的陪伴。玩具元素的加入，也讓這些商品多了一層「可以被喜歡」的理由。積木人偶保留了玩具的結構與比例，卻換上財神的形象；存錢這件原本有點嚴肅的事，因為角色的存在變得輕鬆起來，好像每投進一枚硬幣，都是在幫未來的自己多存一點好運。就連隨身攜帶的鑰匙圈，也成為一個小小 Q 版財神護符，提醒你：「賺錢歸賺錢，但也要記得把好心情也一起帶著，才能帶著滿滿正能量！」

圖／五路財神化身各種可愛小角色，出現在你我的日常生活中。（火柴星人 提供）

對 PlayMate 來說，這次合作是一場把信仰轉成「可以玩的文化」的嘗試，當財神不只是被供奉，而是被放在生活裡、被當成朋友般對待，祝福也就變得更自然了。

或許，財運從來不是突然降臨的大驚喜，而是在每天的小快樂裡慢慢累積。當我們願意為生活留一點笑容、留一點期待，那些看不見的好運，往往早就已經在路上，帶著快樂及祝福，財運自然就會滾滾而來、源源不絕。

想了解更多相關商品、活動資訊，可至「火柴星人官網」或追蹤「火柴星人九號基地」FB 粉絲專頁。

