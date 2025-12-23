財神追著送錢！3生肖「財運不斷」旺到明年
旺到明年初！2025年結束前《搜狐網》命理專欄點名3大生肖，將在未來10天受到幸運女神的眷顧，展開一段事業運飆升、財運爆棚的奇妙旅程。
年底超旺3生肖
生肖馬
屬馬的人向來勇往直前、充滿幹勁，這股熱情將在未來10天被進一步點燃，工作上憑藉著出色的執行力和果斷的決策力，能迅速抓住關鍵機會，在事業上有出色的表現，也有機會遇到生命中的貴人，正財隨著事業發展穩定成長的同時，偏財運也格外旺盛，投資理財可能會有意外收穫。
生肖兔
屬兔的人有著敏銳的感知力，這種特質在未來10天將發揮巨大作用，工作上能與同事、客戶建立起良好的關係，從而在合作中達成共贏，甚至是為自己贏得晉升的機會，正財由於工作上的優異表現增加之外，偏財方面也可能從一些小投資中獲得豐厚回報，可以說是「被財神爺追著送錢」。
生肖猴
屬猴的人有著聰明伶俐的頭腦和無窮的創意，這種創新能力在未來10天將成為運勢上漲的關鍵，工作上主動尋求突破、大膽地嘗試新的想法，能夠在事業中脫穎而出，得到領導的重視與認可，甚至是將創新的點子轉化為實質的財富。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
勞工注意！職業工會黑名單曝光 勞保局籲：別再繳費
獨家／母月給1萬也不夠付房租！ 警朝「冷錢包」追張文金流
北市抽驗網購醃漬食品 快車肉乾、momo都違規
其他人也在看
冬至大洗牌！ 農曆年前「6星座」翻轉人生 財運旺、桃花開
艾菲爾老師指出，農曆年前，是現實檢驗浪漫、也是實力兌現幸運的時間點。他點名「6星座」正好站在這波能量轉換的關鍵位置，只要順勢而為，就能在年底前迎來「財運旺、桃花開」的翻轉時刻。同時參考太陽、上升星座。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
唐綺陽揭本週運勢！群星在這1星座：社會易出現對立
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布12月22日至12月28日的一週星座運勢，她指出「本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。民視 ・ 1 小時前 ・ 5
「桃園之星」一週運勢12/22~12/28獅子人氣指數高漲
牡羊座 牡羊座社交活躍的一周。廣結善緣，忌衝動消費。本周的牡羊座們社交運走強，年底的各種聚會、邀約增多，易在交際中獲取有用資訊或結識貴人。職場需注意團隊協作，避免獨攬功勞。財務人情往來支出增加，健康注意腸胃。愛情是熱鬧中的孤單。 金牛座 金牛座財務關鍵的一周。謹慎規劃，忌重大投資。本周的金桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／拓展工作人脈！1星座有望獲得新客戶
生活中心／綜合報導12月23日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是天秤座在財運方面，可加強投資學習；牡羊座在可幸福相互照顧；至於工作，「這星座」則有望得到新的客戶。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【唐綺陽星座運勢週報12/22-12/28】射手感情加強溝通，水瓶工作避免逃避 | ELLE
本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。Elle ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／準備脫單了！1星座可遇到不錯對象
生活中心／綜合報導12月21日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座可學習理財知識；在事業運勢上，處女座可提高產品創新；感情方面，「這1星座」可遇到不錯對象。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
被這些星座愛過，才會感覺到什麼叫「偏愛」！巨蟹永遠第一個為你站出來
有些星座在感情裡的付出，並不張揚，卻很實在。和他們相處久了，會慢慢感覺到那種被放在心上的差別。姊妹淘 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 53
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 6 小時前 ・ 223
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
棒球》前獅隊傳奇洋投瑞奇之子 加入CPB深圳藍襪
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月立春聯賽開打，近期各隊招攬新戰力，深圳藍襪隊就補強2位洋將，分別是右投手布爾戈斯（Enrique Burgos Arosemena）和華裔內野手馬庫斯．邱。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 57
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 239
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 194