財神降臨！龜山幸運兒全聯買布丁、麵包 喜中200萬特獎

桃園幸運兒僅花費168元購買布丁、麵包、零食等就抱回 200萬特獎 。 示意圖：截自freepik

財政部今(25)日下午公布去(114)年11、12月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公開中獎清單，其中，1張特獎就是由桃園龜山大同門市開出，幸運兒僅花費168元購買布丁、麵包、零食等就抱回200萬。

今年11、12月統一發票中獎號碼為「97023797」，據悉，全聯此次共開出1張1000萬特別獎及2張特獎，在台中大智門市消費的千萬發票得主，花費607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等食物；而200萬特獎幸運兒則分別在桃園市龜山大同門市花費168元購買布丁、麵包、零食等食物以及台北市文山萬美門市花費434元購買鮮奶、地瓜、湯圓等商品。

廣告 廣告

114年11、12月期統一發票兌獎自115年2月6日至115年5月5日止，逾期無法領獎，民眾不妨多確認手邊尚未對獎的發票，看看自己有沒有被財神眷顧。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園民眾服務社春安慰勞 感謝警消春節守護市民不打烊

刑事局攜手宮廟創新反詐「Q版小神衣」護民平安