財稅局長李建賢辭任，將於二月一日辭任，市長黃偉哲致贈感謝牌。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

財稅局長李建賢辭任，另有其他生涯規劃，將於二月一日辭任，離開市府團隊。市長黃偉哲二十七日於市政會議頒贈李建賢感謝紀念牌，感謝其任職期間，以深厚行政歷練及專業，帶領財稅局團隊推動各項業務，為市政發展奠定穩固且可靠的財政基礎。

黃偉哲表示，李建賢堅守財政紀律，除擴大稅收、持續還債，同時精進稅政作為、落實開源節流措施，並積極推動智慧財稅與便民服務，協助市府穩健發展。

李建賢一一三年八月一日上任，一一五年一月三十一日卸下職務，任期僅一年六個月，職務將由副局長陳家慶代理。財稅局業務中，以小巨蛋委外（運動藝術休閒園區ＢＯＴ）案最受注目，財稅局表示，一切依照進度進行。