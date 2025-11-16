財管2.0浪潮 公股銀搶進億元高資產商機
（中央社記者呂晏慈台北16日電）金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，金融業爭搶億元級富豪生意，公股銀也不落人後，除了已開辦財管2.0業務的5家銀行，台銀、土銀、台企銀均展現強烈企圖心，規劃向金管會申請核准開辦相關業務。
公股銀積極衝刺財富管理業務，自金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」以來，已有兆豐銀、一銀、合庫銀、華南銀、彰銀等5家獲准辦理財管2.0業務；高雄資產管理專區（高雄專區）今年7月啟動後，合庫銀、一銀、華南銀、兆豐銀紛紛進駐，優先聚焦專區試辦業務項目。
合庫銀透露，受惠於主管機關鬆綁商品及程序法規，近年高資產客戶數逐年增加，截至今年10月，高資產客戶數已逾1700戶，高資產客戶管理資產規模（AUM）逾新台幣2200億元。年底將陸續上架未具證券投信基金性質的境外基金、高保障壽險商品、保費融資服務、保單融資服務等高階財管商品。
一銀說明，今年進駐高雄專區後，推出基金質借貸款成數不受5成上限限制、未具證性質的境外基金、家族辦公室與跨境金融服務等服務，進一步吸引高資產客戶申請加入，10月底整體高資產客戶數突破2700戶，前10月理財業務較去年同期呈雙位數成長、創歷年新高，而9月AUM近2700億元，較去年底成長近2成。
華南銀表示，截至10月底，高資產客戶數已逾2000戶，同時AUM超過1700億元，前10月財富管理業務淨手續費收入較去年同期成長幅度逾2成，近期規劃推出境外私募基金，為高資產客戶打造多元投資新選擇。
作為2020年首批取得財管2.0執照的銀行，兆豐銀提及，因應亞洲資產管理中心業務開展，考量投資市場現況及客戶資產配置需求，將規劃私募信貸基金及新台幣結構債等金融商品，以滿足客戶多元化投資需求。
除此之外，今年10月底甫開辦財管2.0業務的彰銀，目前也正準備遞件申請進駐高雄專區。彰銀指出，其高資產客戶約600名，AUM約有千億元以上水準，財富管理業務淨手續費收入較去年同期成長達1成以上。
同時，台銀、土銀、台企銀也急起直追，台銀目前擁有超過1000多戶高資產客戶，正辦理申辦財管2.0業務作業，並規劃進駐高雄專區試辦業務，待符合申請資格條件後，將儘速向金管會申辦。
土銀表示，高資產客戶數約400餘戶，平均每位高資產客戶的資產規模約2.75億元，總資產規模約1100億元，預計明年第1季申辦財管2.0業務，初期將以「多元投資選擇」與「專業化資產配置」為主軸，提供符合高資產客戶需求的專屬商品與服務。
台企銀強調，長期以配合政府政策為業務推展重點，尤其在扶植中小企業不遺餘力，而中小企業面臨二代接班狀況，面對豐沛客源及客戶金融服務需求，將籌備申辦高資產業務相關計劃及工作事項，並以進駐高雄專區為首要目標，力拚客戶人數及資產管理規模逐年複合式成長。（編輯：林淑媛）1141116
