財管2.0規模逼近2兆 高資產客戶破1.8萬人

國內高資產財富管理市場持續升溫。根據金管會最新資料顯示，截至今(2025)年10月底，國銀承作財管2.0業務的管理資產規模(AUM)已達新台幣1兆9,946億元，距離第2個兆元大關僅差一步之遙，預料11月有機會正式突破，宣告國內財管市場進入新的兆元階段。

這項進展速度比第1個兆元時期更加迅速。自金管會於2020年開放財管2.0後，首個兆元花了4年半才達標；但從1兆增長至2兆僅約1年半，反映制度架構、業者能力與市場資金均已進入快速成長階段。銀行業者皆認為，政策鬆綁、產品多元化與資金行情回暖，使高資產財管市場在今年迎來明顯的加速期。

金管會指出，國內民間資金充沛、投資意願強勁，是台灣具備發展亞洲資產管理中心的重要基礎。依照統計，目前共有21家銀行獲准承作財管2.0業務，其中20家已正式開辦，客戶總計1萬8,540人、AUM達1兆9,946億元，客戶數與AUM年增率分別為66.94%、50.95%。唯一尚未開辦者為高雄銀行，現在仍在作業中。

金管會表示，今年高資產業務大幅擴增，與銀行端更積極投入有關，包含人才訓練、跨境商品開發、系統強化與內部制度升級，都比去(2024)年更為成熟，使客戶數與管理資產同時擴大。市場環境同樣助攻，今年下半年匯率回穩、股債市走強，加上美國啟動降息循環，推升高資產客群重新加碼投資。

此外，富豪資產配置出現顯著轉變。10月大戶存款比重降至44.9%，連續3個月下滑，並創3年半新低；相對地，基金比重升至16.5%，創統計以來新高，債券比重也回彈至13.7%。

除了銀行之外，券商財管版圖同樣快速擴張。證期局統計，已開辦財管2.0的10家券商，截至10月累計客戶1,606人、交易額約4,125億元，年升幅分別為45%與66%，其中海外投資交易占比衝到8成以上，顯見券商在高資產族群中吸引力日增。

