財經圈震撼！鴻海攜手日本汽車大廠、電動巴士合資案曝光

記者鍾釗榛／綜合報導

鴻海科技集團與日本三菱FUSO卡客車正式對外宣布，雙方合資成立全新巴士公司，象徵先前合作構想終於進入實際執行階段。這家新公司將聚焦零排放巴士的開發與量產，替傳統商用車注入新能源轉型動能。

從備忘錄走向量產藍圖

這次合資並非臨時起意，而是延續雙方先前簽署的合作備忘錄。新公司將整合FUSO深厚的商用車製造經驗，與鴻海旗下鴻華先進在電動車平台的技術實力，首波合作鎖定MODEL T與MODEL U兩款已具備基礎架構的車型，目標加快零排放巴士實際上路的速度。

廣告 廣告

鴻海MODEL U電動巴士。（圖／翻攝鴻海網站）

延續90年品牌底蘊

新世代巴士的研發與生產，將以日本富山工廠為核心據點，並持續使用擁有超過90年歷史的FUSO品牌。透過在地化研發、製造與銷售體系，新公司不僅能更貼近日本法規與市場需求，也為未來拓展海外市場預留彈性空間。

新世代巴士的研發與生產，將以日本富山工廠為核心據點。（圖／翻攝鴻海網站）

日本工藝遇上鴻海速度

FUSO社長Karl Deppen指出，這次合作將結合雙方在產業與科技上的優勢，加速巴士事業轉型。鴻海電動車策略長關潤則強調，Mobility是鴻海核心戰略之一，透過模組化與高效率開發模式，可有效縮短產品上市時程，並強化成本競爭力。

劍指2026下半年完成

新公司未來將同步優化既有柴油產品，並全面推動零排放與數位化發展。雙方已完成正式協議簽署，目標於2026年下半年完成交易，但仍需通過董事會、股東及主管機關核准，這場日台聯手的巴士轉型戰，已正式鳴槍起跑。

更多三立新聞網報導

你講人話它聽得懂 電動車新世代AI座艙亮相

怎能不愛車／電子懸吊加持 Honda冒險旗艦第二季到港

住飯店新境界！Check in同時解鎖BMW鑰匙 每房6999起爽開豪車兜風

年前換車最佳時機曝光 車市罕見快閃價、下殺70萬！

