財經圈震撼！鴻海攜手日本汽車大廠、電動巴士合資案曝光
記者鍾釗榛／綜合報導
鴻海科技集團與日本三菱FUSO卡客車正式對外宣布，雙方合資成立全新巴士公司，象徵先前合作構想終於進入實際執行階段。這家新公司將聚焦零排放巴士的開發與量產，替傳統商用車注入新能源轉型動能。
從備忘錄走向量產藍圖
這次合資並非臨時起意，而是延續雙方先前簽署的合作備忘錄。新公司將整合FUSO深厚的商用車製造經驗，與鴻海旗下鴻華先進在電動車平台的技術實力，首波合作鎖定MODEL T與MODEL U兩款已具備基礎架構的車型，目標加快零排放巴士實際上路的速度。
延續90年品牌底蘊
新世代巴士的研發與生產，將以日本富山工廠為核心據點，並持續使用擁有超過90年歷史的FUSO品牌。透過在地化研發、製造與銷售體系，新公司不僅能更貼近日本法規與市場需求，也為未來拓展海外市場預留彈性空間。
日本工藝遇上鴻海速度
FUSO社長Karl Deppen指出，這次合作將結合雙方在產業與科技上的優勢，加速巴士事業轉型。鴻海電動車策略長關潤則強調，Mobility是鴻海核心戰略之一，透過模組化與高效率開發模式，可有效縮短產品上市時程，並強化成本競爭力。
劍指2026下半年完成
新公司未來將同步優化既有柴油產品，並全面推動零排放與數位化發展。雙方已完成正式協議簽署，目標於2026年下半年完成交易，但仍需通過董事會、股東及主管機關核准，這場日台聯手的巴士轉型戰，已正式鳴槍起跑。
更多三立新聞網報導
你講人話它聽得懂 電動車新世代AI座艙亮相
怎能不愛車／電子懸吊加持 Honda冒險旗艦第二季到港
住飯店新境界！Check in同時解鎖BMW鑰匙 每房6999起爽開豪車兜風
年前換車最佳時機曝光 車市罕見快閃價、下殺70萬！
其他人也在看
北海道大雪塞爆！導遊曝慘況 開車2hr還連得到飯店網路
日本下大雪影響交通，一名台灣導遊分享，昨天在札幌帶團時，巴士從飯店出發超過2小時，手機竟然還連得到飯店的無線網路，原來是因大雪造成嚴重塞車，貼文引發熱議，有人笑虧「這樣走路會不會更快？」不過也有網友提醒，暴雪期間交通風險高，民眾前往當地旅遊須多加留意行程與安全。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI伺服器ASIC出貨估3年增3倍 台積電代工製造市占99%
（中央社記者張建中新竹2026年1月27日電）研調機構Counterpoint預期，2027年AI伺服器特殊應用晶片（ASIC）出貨量可望比2024年成長3倍，聯發科(2454)應可搶下14%市占率；在前10大AI伺服器ASIC廠中，台積電(2330)是主要代工廠，製造比重近99%。Counterpoint表示，Google張量處理單元（TPU）需求強勁，AWS持續擴展，加上Meta和微軟（Microsoft）提升內部晶片產品組合，是推升AI伺服器ASIC出貨量倍增的主要動力。Counterpoint指出，得益於Gemini生態系統爆炸式增長，預期Google於2027年以前可望在AI伺服器ASIC市場保持領先地位，2027年市占率仍達52%。博通（Broadcom）是AI伺服器ASIC設計合作夥伴的首選，Counterpoint預期，至2027年博通市占率仍可望維持60%水準。聯發科方案因具成本效益，應可快速擴展，預期2027年將搶下14%市占率。Counterpoint表示，晶圓代工龍頭台積電是AI伺服器ASIC廠主要代工選擇，在前10大AI伺服器ASIC廠中，台積電製造比重近99中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101酬勞8位數！ 全球最大尾YTR喊：我能給更多
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀台北101挑戰，驚險畫面震撼全球，有外媒揭露此次挑戰報酬約50萬美元(約新台幣1566萬元)，對此，全球知名YouTuber MrBeast（野獸先生，本名Jimmy Donaldson）」喊話，如果霍諾德來他的頻道挑戰，酬勞一定會給更多。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1則留言
護理荒有解！花蓮慈濟最強「百萬育才」計畫曝 網讚：留在故鄉也能發光
面對通膨壓力與高額學費的挑戰，如何為下一代找到穩定的職涯出路，成為家長最關心的議題。花蓮慈濟醫院攜手慈濟大學與縣內18所國中，正式啟動「百萬成星‧護理有光」計畫。這項計畫不只包辦升學，連未來就業都一併規劃，整套培育價值上看百萬，消息一出，讓不少網友直呼：「這條件也太香了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
「台美關稅15%」他也是功臣 林佳龍曝「鴻海相助」
台美關稅先前拍板15%不疊加，外交部長林佳龍再曝光其他關稅功臣，並表示鴻海幫行政院副院長鄭麗君建立與美商務部溝通管道。不過隨著南韓國會因沒有完成程序遭到提高關稅。林佳龍希望立院支持談判結果，商總理事長...華視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
Tiguan 終於不用孤軍奮戰了？Volkswagen 第二代 T-Roc 台灣現蹤，1.5 eTSI 動力規格引進機率高！
近年來積極佈局休旅陣容的 Volkswagen，在台灣市場即將迎來關鍵的戰力更迭。日前有熱心網友在台灣街頭捕獲一輛掛著試車牌的白色休旅車，雖然車尾並未張貼型號銘牌，但從那鮮明的貫穿式 LED 尾燈組與新款發光廠徽，不難判斷這正是第二代大改款 T-Roc。2GameSome ・ 12 小時前 ・ 發表留言
上櫃「光纖通訊大廠」啟動增資 12.2萬元申購開抽！去年營收創下歷史次高
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為配合公司營運發展及業務需求，光纖通訊大廠上詮（3363）辦理現金增資，預計將增資1億元，發行新股10000張，其中15%計1500...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
郭台銘長女郭曉玲一出手就是2億 向中華車訂製逾200輛車來做公益
前不久才出手賣出鴻海股票的鴻海集團創辦人郭台銘長女郭曉玲，今（28）日以永齡基金會執行長的身份，低調前往中華汽車楊梅廠，就是為了支持永齡基金會的「寒冬送暖」行動，捐贈逾200輛行動交通車給社福機構，購車總金額超過新台幣2億元，創下全台大規模公益贈車的首例。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 11則留言
東元子公司砸4.7億元 提升墨西哥馬達廠營運效率
（中央社記者鍾榮峰台北27日電）電機大廠東元今天傍晚公告，美國子公司德高國際對墨西哥TECO Electric & Machinery, S.A. de C.V.兩筆增資案，合計增資金額1500萬美元（約新台幣4.72億元）。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Vespa 946 Horse 特仕版七部限量入港，售價 78 萬元起！
Vespa的「十二生肖系列」全新進化，今年隆重推出 Vespa 946 Horse 特仕版，向農曆馬年的象徵意義致敬。繼龍年與蛇年之後，Vespa 推出這款最新的設計詮釋馬年所代表的尊貴、動感與韌性，將生肖「馬」的自由精神——聰慧、天生的優雅，以及探索未知的渴望，完美融入車款之中。Vespa 946 Horse 特仕版首批到港車僅限量7台，以限量編號的形式呈獻其設計與象徵意義，正式售價 78 萬起！2GameSome ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普移民執法失控！ICE闖厄瓜多領事館 職員死命阻擋
美國總統川普的移民大執法行動失控！移民暨海關執法局（ICE)人員在明利阿波利斯（Minneapolis）接連槍殺兩名手無寸鐵的平民，引爆民怨。如今又驚傳，ICE人員試圖強行闖入當地的厄瓜多領事館，差點造成外交風波。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 10則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
美股資金正撤離大科技巨頭 市場廣度向商業周期股擴張
在過去一年的多數時間裡，投資者如果因估值偏高而避開大型科技股，其結果會非常淒慘。因為直到去年 11 月之前，「科技七巨頭」——特別是輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，幾乎貢獻了標普鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 23 小時前 ・ 9則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言