「財經女神」邱沁宜遭詐團冒名！台中女老師遭騙2500萬

台中女老師誤信假「財經女神」投資廣告，遭騙2500萬。 圖：翻攝自邱沁宜臉書

[Newtalk新聞] 「財經女神」前主播邱沁宜遭詐騙集團冒用名號，詐團在YouTube上分享假廣告，台中一名女老師誤信遭騙，以投資股票名義陸續交款7次被騙2500萬，直到無法出金才驚覺被騙，警方與受害人合作，以330萬誘騙車手現身逮人，全案依法送辦。

台中59歲楊姓女子在YouTube看到詐騙集團冒用「財經女神」邱沁宜的投資廣告，被詐騙集團引導加入名為「鐘馨妍」所經營詐騙投資群組，使用「數高AI系統APP操作股票投資」。

警方指出，楊女以投資股票名義陸續交款7次被騙2500萬，直到無法出金才驚覺被騙，不僅向親友借錢還抵押房產。警方獲報後與楊女合作，以交付330萬現金為由，誘騙詐團車手38歲廖姓男子現身取款，當場將人逮捕，全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪、移請台北地方檢察署偵辦。

今年6月彰化縣邱姓男子也因看到假冒「財經女神」邱沁宜的投資廣告，結果被騙30萬，直到對方無法出金才驚覺受騙。最後在家人陪同下向北斗派出所報案，並與警方聯手6月4日趁面交時逮捕車手。

