財經專家徐嶔煌參戰大安、文山議員初選 沈伯洋揭3大理由力挺：專業、口才與真誠

財經專家、政論名嘴徐嶔煌昨（1/14）日拋出震撼彈，宣布投入民進黨初選，參選台北市大安、文山區市議員，引發政壇關注。徐嶔煌今（1/15）日上午9時正式召開參選記者會說明，現場聚集多位政界、學界及媒體人士到場聲援，包括民進黨不分區立委沈伯洋、資深媒體人邱明玉等人。

沈伯洋直言，自己在徐嶔煌表達參選意願的第一時間，就決定一定要到場力挺，並親自說明支持徐嶔煌的三大原因。沈伯洋指出，首先是徐嶔煌口才很好，具備極佳的論述與表達能力，能將複雜議題轉化為民眾容易理解的內容，這正是民意代表不可或缺的基本責任，光是在這一點上，他已經勝過很多人。

其次，沈伯洋認為，市政運作高度仰賴執行面，而執行面與財經密不可分，徐嶔煌長期深耕財經、科技領域，能夠從專業角度檢視市府有沒有亂來、亂花錢，才能夠提出給出更具體的建議，協助城市治理達到更高峰。

談到第三個、也是最關鍵的理由，沈伯洋強調是「真誠」，他自己認識徐嶔煌這麼久，發現對方經常幫受害者發聲，「這可能是大家比較不知道的事情」，這種願意為正義站出來的特質，在進入政治、面對各種利益團體與地方壓力時，能否守住初衷、堅持正直是非常重要的事情。

徐嶔煌則在記者會上闡述，自己曾任職於知名IC大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長期投入科技、網路與財經媒體領域，熟悉產業運作與科技趨勢，強調「懂產業」才能替城市找出發展方向，「興科技」則能讓市政治理升級。

他也分享過去促成企業與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民在零開發成本下即可即時掌握PM2.5數據，作為官民合作、科技應用於公共治理的具體案例。徐嶔煌表示，政治不應只是口號式監督，而是要透過專業整合，結合產業視野與科技思維，推動更有效率的公共治理，為市政創造實際效益。

活動尾聲，徐嶔煌與支持者一同高喊「財經領航、再創輝煌」，展現投入選戰的決心。他也提到，自己求學於文山區、創業於大安區，兩地皆是人生重要歷程，未來將以專業、透明與行動力，爭取市民認同。

據了解，民進黨在大安、文山區上屆提名5席市議員，最終僅當選3席，本屆預計提名4席，目前已有7人角逐，選情競爭激烈。徐嶔煌投入初選後，也為該區選戰增添新的變數。

