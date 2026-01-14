政治中心／楊凱安、嚴文謙 台北報導

具有財經背景的政治評論員徐嶔煌，決定投身政治，將參與民進黨大安文山議員初選，他透露從政是經過深思熟慮，也提到自己唸書在文山區、創業在大安區，人生有1/3都在這兩區渡過，因此決定在相對艱困的大安文山參選，明天將召開記者會正式對外宣布。

政論節目上針對時事針砭，用詞犀利，擁有財經背景的政治評論員徐嶔煌，去年底才跟伴侶在日本完婚，如今再拋震撼彈，宣布從政，投入民進黨北市大安文山區議員初選。

財經專家徐嶔煌宣佈，將參與民進黨北市大安文山區議員初選。（圖／民視新聞）財經專家 徐嶔煌：「這次我經過深思熟慮後，覺得就是國家這個時間，就需要有更多的人可以出來，用財經跟數據去溝通清楚政府的政策，然後把更多的事情把它講清楚說完整，同時台北市的市政，也需要加入產業的經驗跟財經的經驗，讓市政可以升級。」

現年48歲的徐嶔煌，政大外交系畢業，曾在半導體與媒體任職，2021年響應前總統蔡英文號召入黨，經過審慎評估後，決定投身政治，而他的選區是被視為藍營鐵板一塊，對綠營相對艱困的大安文山區。

財經專家 徐嶔煌：「在大安區羅斯福路、新生南路、濟南路那邊都有我創業的軌跡，所以等於說求學在文山區，創業在大安區，所以你可以看到我的人生歷程裡面，有大概三分之一的時間，都是在大安文山區，那這是台北市我最熟的區域，就這個區域。」

財經專家徐嶔煌參戰2026 投入綠營大安文山議員初選

財經專家徐嶔煌宣佈，將參與民進黨北市大安文山區議員初選。（圖／民視新聞）盤點民進黨大安文山選區，包括現任的簡舒培與王閔生，都將爭取連任，轉任國安會的趙怡翔，由助理劉品妡接棒，此外上屆參選失利的陳聖文，以及由藍轉綠的高揚凱也捲土重來，再加上徐嶔煌，形成六搶四局面。

台北市議員(民) 王閔生：「面對這樣的挑戰，我會用我過去問政的成績，以及對地方的建設，來爭取選民最大的支持。」

民進黨台北市議員擬參選人 劉品妡：「我也很高興見到有志之士與志同道合夥伴，一起加入服務大安文山的行列。」

民進黨大安文山參選爆炸，誰能成功出線，預計農曆年後展開初選民調分高下。

