即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

財經專家、名嘴徐嶔煌時常在政論節目評論時政，擁有高知名度，昨（14）日突然宣布要投入民進黨初選，參選台北市大安文山區議員，消息一出無疑為政壇投下震撼彈。對此，徐嶔煌今（15）日上午9時召開記者會說明，現場更有不分區綠委沈伯洋、名嘴邱明玉等人到場力挺，沈伯洋也親曝支持對方的3大原因，相關內容也隨之曝光。

沈伯洋今日出席徐嶔煌議員參選記者會，他透露，其實徐嶔煌第一時間向他表達參選一事時，就決定一定要現身力挺，第一理由是對方口才非常好，而在社會裡要怎麼把複雜的概念簡單讓民眾知道，這是民意代表重要的責任，光是這件事情對方已經勝出很多人。

第二，就是徐嶔煌在財經方面的專長，沈伯洋分析，大部分市政都是跟執行面有關，而執行面則是和財經面扣在一起，因此對於財經、科技的瞭解，才能夠真正知道市府有沒有亂來、亂花錢，「更不用講這方面的專業，也才能給市政府更好的建議，讓一個城市治理達到高峰」。

話鋒一轉，沈伯洋也說，最後一件事情才是他真正站出來的原因，自己認識徐嶔煌那麼久，如果要用2個字形容對方那就是「真誠」，因為徐嶔煌很常幫受害者發聲，「這其實是可能大家比較不知道的事情」。

他說明，今天作為民意代表，第一當然代表民意，能不能夠為受害者和正義站出來，這是至關重要的事情，更不要講今天一旦進入政治後，有各式各樣利益團體及地方利益，能不能守住初衷及正義是非常重要的事情。

最後，沈伯洋喊話，不論從說服民眾、財經專業、執行細節，更重要的是對正義的守護、是否有正直這一條心，「我認為這是為什麼今天要支持徐嶔煌的原因」。





原文出處：快新聞／財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因

