財經小辭典／232條款是什麼？重點一文看懂

▲232條款受到市場高度關注，行政院也強調，台灣是首個爭取到232條款、半導體關稅最優惠待遇的赴美投資國家。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條款關稅優惠，其中，232條款受到市場、產業界高度關注，行政院也強調，台灣是首個爭取到232條款、半導體關稅最優惠待遇的赴美投資國家，外界也將此條款視為比對等關稅還重要，究竟232條款是什麼？一文讓讀者一次看懂！

依據1962年規定 影響美國國安進口產品將提高關稅等懲罰措施

美國232條款措施，是依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。232措施的調查機關是美國商務部產業與安全局，倘認定進口產品造成美國國安威脅，美國總統具有對該產品之進口採取調整措施之裁量權，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。

廣告 廣告

傳統上，這項條款主要針對如鋼鐵和鋁材等戰略性基礎工業。然而，隨著科技競爭日益激烈，美國政府重新定義了「國家安全」的範疇，將半導體視為國家經濟與軍事力量的基石，美國政府認為，過度依賴海外製造的半導體，特別是先進製程晶片，可能使其在面對地緣政治風險或供應鏈中斷時處於脆弱地位。因此，將232條款應用於半導體，被視為一種強化美國本土製造能力、降低對外依賴、並確保關鍵技術主導權的策略工具。

但也因為台灣半導體產業佔全球半導體總產量的60%以上，全球90%的先進晶片由台灣掌握，半導體對於台灣整個國家而言，是維持經濟的重要命脈，也因此，232條款對台灣來說，比對等關稅更來的關鍵。

232條款初步是將晶片作為主要方向，但其後也涵蓋伺服器、顯示卡、網路交換器等終端產品，當時市場也認為，這不只對台灣半導體產業有重大衝擊，電子代工廠也可能有影響。

川普數度啟動232調查 2025年啟動目標半導體、藥品等戰略物資

其實川普早在他的第1任期，就7度動用232調查，更有三件確認威脅美國國安，包含鋼鐵、鋁、汽車與零組件。2018年3月，美國針對進口鋼鐵、鋁相關製品，分別課徵25%、10%的關稅，進口汽車當年並未立即實施關稅。

在2025年，美國政府再度啟動232條款調查，將重點放在半導體、藥品及相關戰略物資上，尤其強調要強化美國自給自足、減少對中國及其他高度依賴進口的供應鏈風險。若最終被認定因依賴外零組件影響國安的廠商，則恐因此被課徵高額懲罰性關稅、提高出口門檻，甚至採取其他管制措施。

台灣倖免！半導體、手機、藥品等獲得關稅豁免

但台灣也正好倖免於此，就在調查啟動之時，美國商務部長盧特尼克表示，半導體相關調查結果將在兩週內（2025年8月初）公布，而美國總統川普在2025年4月宣布針對全球的對等關稅後不久，隨即又發出公告指出，包含半導體、晶片，或是其他衍伸性商品，如智慧型手機、電腦與晶片模組、平板顯示器等，並與木材、藥品、銅、鋼鋁等類別，均初步被排除在各國對等關稅名單之外。

同樣以232條款作為主要依據，繼2025年6月的50%鋼鋁關稅開始施行後，川普也在2025年7月30日宣布對半成品銅與銅密集衍生產品，課徵50%關稅，該命令並於2025年8月1日上路。

然而，產業界也分析，由於「232條款」所指涉的關家安全範圍並未明確規範，對於美國來說只要以此為理由，就可以搭配其他條款對他國展開懲罰性、貿易談判措施，在行政上有部分模糊空間。

與美方努力不懈協商談判 台灣成為首個232條款「最惠國待遇」國家

今年1月14日，美方公布第一波232半導體關稅，僅先對部分晶片（伺服器、顯示卡及電腦零組件先進運算晶片）課徵25%關稅，但依據美方所公布政策，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅，或調整半導體關稅稅率。

而台灣政府關稅談判團隊，也在2025年4月起，長達超過半年的時間，這期間努力不懈地與美方協商、溝通，以極力爭取最低關稅、以及232條款最好的條件待遇，終於，今年1月16日，行政院副院長鄭麗君指出，經歷兩個階段的密集磋商後，雙方終於達成共識。由於美方半導體232條款仍在政策發展過程中，台美此次所達成的共識具有高度特殊性，台灣也因此成為全球第一個在232半導體關稅政策尚未定案前，即預先取得優惠模式的國家。

由於美方已承諾給予我半導體、半導體衍生品業者最優惠待遇，將大幅降低我國半導體相關業者在美國市場布局的不確定性。美方也承諾，台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅。

除了半導體，鄭麗君也指出此次其他受232條款影響可豁免或稅率優惠的產品，包括：航空零組件（涉及鋼鋁銅衍生物）零關稅；汽車零組件、木材家具等享有優惠稅率15%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海運、物流要翻身了？台驊點名232條款 台廠赴美設廠帶動新單

台美15%關稅懶人包／232條款是什麼、美車0關稅了嗎？5大重點速懂

台美「進口關稅」未定！一文看懂放寬美牛、美豬萊劑容許量可能性