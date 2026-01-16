財經時事／前董座涉嫌掏空 光耀科大股東向光群雷求償4.5億元

光耀科前董座郭維斌遭大股東指控，大量核准中國子公司浮報的檢測與人事費用。（今周刊）

上櫃公司又傳掏空案，甫轉手不滿2年的光學廠光耀科技（簡稱光耀科），去年12月傳出前董座郭維斌涉嫌掏空公司，遭檢調搜索。由於光耀科原母公司為上市光學廠光群雷射（簡稱光群雷），與新股東交易時，雙方簽訂契約明定，光耀科無未經揭露而足以影響公司營運或財務狀況之負債、無違法或侵害第三人之情事，無對公司財務、業務或股東權益有重大不利之影響，否則將負連帶責任。新團隊進駐後，發現中國子公司有低報員工社會保險，及用幽靈公司開立發票浮報費用等問題，不滿被騙的大股東已向光群雷提告求償4.5億元，準備討回公道。

廣告 廣告

上櫃公司光耀科技（簡稱光耀科）在原母公司光群雷射（簡稱光群雷）出售給新團隊之後，被發現疑似遭前經營團隊掏空，去年12月19日檢調單位發動搜索，包括前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟、中國子公司寧波光耀總經理洪啟迪，以及郭維斌的兒子郭建洲都遭約談。

假請款發票 領走5千萬

在竹科小有名氣的光耀科，是由光群雷董座郭維武與郭維斌兄弟創辦，曾在兩岸光學膜市場占有一席之地，客戶涵蓋群創、友達、京東方、華星等一線科技與面板大廠。近年來，光學膜市場競爭激烈，公司營運每況愈下，前年光耀科四處尋找新買家，被年僅38歲的春虹建設二代黃宗元，聯手4位二代好友入主。

檢調搜索光耀科，並約談前董事長郭維斌等人。（鏡報姜永年）

沒想到，新團隊入主之後，發現郭維斌與前任團隊在經營期間，疑似藉由職務之便，大量核准光耀科中國子公司—寧波光耀浮報檢測與人事費用，金額高達新台幣5千多萬元。「請款的發票都是假的，連收據上的公司行號都不存在。實在有夠離譜！」不滿被騙的大股東氣憤地說。

光耀科董事長黃宗元同時擔任春虹建設副董事長，跨界進入科技業卻誤踩地雷。（翻攝春虹建設臉書）

據知情人士對本刊表示，新團隊進駐光耀科之後，才發現寧波子公司的費用暴增三倍，經查核發現，原本應由客訴與品管部門由下往上簽核的檢測費用，竟以一張簡單的請款單就向台灣總部請款。「沒有任何型號、數量與明細，只有郭維斌的簽名，就要總公司付款，實在太不合理。」該人士搖著頭說。

光群雷去年中將子公司光耀科賣給建商二代。（鏡報姜永年）

寧波六高層 高薪換閉嘴

當新團隊撤換寧波子公司總經理，進一步徹查發現，前團隊不僅用假發票與收據請款，多年來為包庇舞弊，還發給寧波子公司財務、業務與品保在內的6位經理人，每月薪資約新台幣14萬到20萬元高薪，外加4到6個月的年終獎金，甚至連個人所得稅都是公司支付。「（光耀科）連續兩年每股大虧5元，主管竟坐領高薪，講穿了，就是用錢讓他們閉嘴。」新團隊主管嘆口氣說，「若再進一步查核其他交易，可能還會爆出更多的異常。」

光耀科易主之後，新經營團隊發現，寧波子公司（圖）竟浮報檢測與人事費用超過5千萬元。（翻攝光耀科技官網）

就在停止給付不合理費用後，光耀科新團隊立刻遭中國員工報復。「寧波員工開始怠工，不領料也不生產，甚至向主管機關舉報過去未足額繳納員工社會保險。要郭維斌出面解決，他卻雙手一攤說沒辦法。」知情人士透露。因為低報社會保險，光耀科將因此遭罰並補繳人民幣644萬元（約新台幣2,784萬元）。

公款租豪車 財報未揭露

不滿權益受損，光耀科大股東、礁溪長榮鳳凰酒店副董事長陳建富在獲得四位股東同意後，決定向郭維斌和出售股權的光群雷求償。「入主之前，郭維斌曾打包票公司完全合法合規，絕無隱匿負債與欠稅，雙方簽訂的『公開收購股票契約書』明明白白寫著，母公司光群雷也出具連帶保證。現在依照契約，正式向光群雷提告求償4.5億元。」大股東友人對本刊說。

光群雷遭光耀科大股東控告違約，求償4.5億元。（讀者提供）

不僅如此，黃宗元友人表示，郭維斌要賣光耀科時，對新股東做了很多簡報，「勾勒美好遠景，還承諾今（2026）年營運就可轉正（獲利），我們也讓郭維斌留任服務，沒想到卻是把新股東當接盤俠，接手後才發現一堆負毛利產品，還有很多已出貨的商品，被反映有問題退貨並要求折讓，讓公司做白工的問題越來越多。」

此外，新團隊也發現，郭維斌用公款承租BMW 840豪車給擔任副總的兒子使用3年，累計租金達567萬元，不僅從未在財報揭露，卸任董座還繼續讓兒子使用。

「郭維斌一年薪水拿490萬元，卻未能盡善良管理人的義務，維護公司最大利益，所以向他求償1千萬元；光群雷賣光耀科時，也在契約上連帶保證，結果這些虛報的費用就連交給誰都沒說清楚。」大股東越說越氣。

光耀科主要產品為筆電液晶螢幕的增亮膜。（翻攝京東方官網）

成立於2004年的光耀科，是研發製造手機、筆電及車用液晶（LCD）顯示器的增亮膜，並透過寧波子公司進行增亮膜裁切。2020年受惠於新冠疫情，引爆宅經濟需求，帶動筆電、平板電腦和顯示器需求大增，光耀科每股盈餘一度高達2.18元，股價最高衝到90元。

被告沒說明 光群雷爆量

疫情過後，全球筆電庫存爆滿，讓光耀科業績崩跌，加上未能及時轉型，導致2023年和2024年連兩年每股爆虧超過5元，郭家兄弟為求解套，在市場尋求買家，前年黃宗元聯手4位二代好友，以4.5億元吃下光群雷手中43.1％的光耀科股權，光群雷因此獲利2億元。

郭維武和郭維斌兄弟現為光群雷的董事長與董事。

生產結合防偽設計的雷射紙和雷射膜的光群雷，1988年成立，是竹科老牌電子廠，董事長郭維武擁有美國紐約大學電機博士學歷，由於光群雷並未搭上AI大趨勢，原本穩定的業績已連續兩年衰退，去年第二季也出現虧損。

令人訝異的是，光耀科大股東去年10月22日就向台北地方法院提告求償，同時把起訴狀寄給光群雷，由於求償金額已達光群雷實收資本額17.4億元的1/4以上。但截至目前為止，光群雷並未做出任何重大訊息說明，日前成交量還異常爆大量，據公開資訊觀測站資料顯示，去年12月光群雷內部人股權持有張數比前一個月減少4.12％。「未對遭提告求償4.5億元一事說明，光群雷還爆發異常交易，是否有內線交易情事，值得主管機關重視。」市場人士說。

回應

針對光群雷遭求償4.5億元卻未做重大訊息公告，光群雷表示尚未接到法院起訴狀，因此未進行重大訊息說明。

證交所主管則表示，已經提醒光群雷，一旦接獲法院起訴狀，就要進行重大訊息說明。

針對光群雷交易量異常放大的問題，交易所主管表示，監視部門每天都會針對交易情形進行監控，監控狀況則不方便回應。

至於郭維斌，在截稿前尚未回應。

更多鏡週刊報導

財經時事／專訪！建商公會理事長示警 陳勝宏：房價若崩盤新青安族群將斷頭

財經時事／專訪！磁磚龍頭砸12億攻環保建材 冠軍三代林祐宇靠「綠」翻身

財經時事／台美合作剷除太子集團 數發部長林宜敬專訪：壯大好人隊落實打詐