財經時事／台商掀東進狂潮 航空三雄拓北美內陸搶大餅
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點。本刊調查，華航將於12月3日首飛鳳凰城，成為亞洲首家直飛鄰近護國神山台積電美國廠的航空公司，而星宇也將跟進於明年1月開航。3大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。
國籍航空三雄紛紛搶進北美市場，意味著疫情後的航空業正式進入新一輪航網布局戰。過去北美航點主要集中在洛杉磯、舊金山與紐約，今年第四季開始，繼長榮航空率先布局開航達拉斯，華航與星宇航空先後開拓鳳凰城新航線，顯示台灣航空業持續開發美國內陸航點的趨勢成形。
商務加探親 需求龐大
本刊調查，開發北美內陸航點，成為航空三雄新戰場，有兩大主因，首先就是台商東進狂潮。一位高科技業者對本刊直言，近年包含台積電、鴻海、台達電、東元、環球晶、日月光與電子五哥（廣達、英業達、緯創、仁寶、和碩）等大型企業陸續赴美設廠，已讓美國德州、亞利桑那州成為新的科技聚落。
「日前台積電法說會，董事長魏哲家已透露將買第二塊地蓋廠，光是台積電，每年就有數千名台籍工程師與眷屬赴美長期駐點，更別說電子五哥，個個都在德州設新廠，未來往返台美兩地的龐大商務與探親需求，絕對不可小覷。」該業者笑著說。
