財經時事／台泥環泥斷60年同袍情 張安平侯智元火線交鋒
環球水泥日前宣布11月起已停止向國內水泥業龍頭台灣水泥採購原料，並於2026年全面自國外進口，在水泥業投下震撼彈。本刊調查，台泥董座張安平憂心未課「碳費」的日本與印尼水泥大量傾銷，恐衝擊台灣產業，因此在水泥公會提出反傾銷案，卻引發環泥不滿，身為侯家四代的環泥營運長侯智元，跳出來砲轟此舉扼殺下游業者。就算環泥侯家與台泥辜家已有60年交情，仍擋不住國際價差的現實利益，不得不分道揚鑣。
「11月起，環泥已停止向台泥採購所需的100萬噸水泥與熟料，全數轉向日本、印尼及東南亞等地進口。」日前在建材展上，台南幫侯家第四代、身為環泥營運長的侯智元對本刊說。
時隔兩天，台泥發出新聞稿強調，業績不會受影響，並以罕見嚴厲用詞痛批：「對於環泥選擇不再支持『碳有價』的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，深感遺憾。」
公會開槓 取消經銷價
台泥是台灣水泥業龍頭，環泥則是南台灣石膏板與混凝土大廠，台泥董座張安平是辜家女婿，侯智元則是台南幫四代，兩家已有60年交情，如今站上火線彼此交鋒，究竟為了什麼？
本刊調查，近年來，越南與印尼兩大東南亞主要水泥生產國，因房地產與基礎建設需求不振，導致產能嚴重過剩，轉向海外傾銷，水泥公會先對越南提出反傾銷調查，財政部於2025年7月課徵反傾銷稅，而為進一步遏止水泥業者透過印尼廠傾銷台灣，水泥公會在10月提出對印尼水泥的反傾銷案，此舉竟引爆環泥與台泥間的戰火。
「沒想到開會當天，代表環泥的副總跳出來反對。」在場人士對本刊透露。
就在環泥出聲反對後，隨即傳出台泥取消環泥經銷價。「我們在公會表明反對（反傾銷稅），台泥馬上取消（環泥）原本享有的經銷價格，改以市價供應。」侯智元對本刊說，「如用市價採購，環泥將毫無利潤。為生存，我們別無選擇。」
同時間，侯智元又把近年恩怨放上檯面，「台泥常以設備維修、天災或船期延誤等理由，片面減少原料供應，形成營運的不定時炸彈。」他更透露，「減少供應環泥，反而轉為自行銷售，造成同業不公平競爭。」
一為成本 一護水泥業
「他們（台泥）的立場是，如果不跟他們站在一起，就變成是『魔教』。」對於近來因進口水泥一事，侯智元自嘲，像是「被六大門派圍攻光明頂」一樣，「我們要的是，尊重我們多元選擇的自主權」，而不是說「你們已不是綠色夥伴」，就將供貨合約取消，還扣上碳洩漏的罪名。
侯智元說得義正詞嚴，但站在水泥業龍頭的立場卻非如此。台泥董事長張安平說得直接，「支持政府減少進口水泥，不僅是環保減碳，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。台灣水泥業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計，和數萬名水泥業勞工的家庭未來。」他更呼籲，「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」
張安平更拿出來自越南、印尼、日本等國進口水泥的數據舉例，自2024年下半年至2025年上半年，日本水泥在日本正常售價為每噸3,800元，而出口到台灣僅剩1,400元；印尼的水泥原料，在印尼為每噸1,200元，但到台灣僅680元，幾乎是半價，「明顯是惡意傾銷行為。」
碳費上身 削弱競爭力
根據水泥公會年報數據顯示，進口水泥大舉傾銷台灣是從2021年開始，當時台灣本土水泥業在卜特蘭水泥的內銷量為1,029.6萬噸，至2024年已減少為977.8萬噸，同時間進口卜特蘭水泥則從34.1萬噸增至83.6萬噸，多了1.45倍，進口熟料也穩步走升。「說穿了，有那麼便宜的進口貨，環泥改採全進口一點也不意外。」同業說。
張安平如此擔心傾銷，全因國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」，形同懲罰致力減碳的本土業者，迫使國內廠商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。
張安平認為，台灣應該確認碳足跡的計算標準，要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證，因為許多東南亞大廠採用Net淨排放計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除而美化數字，但台灣揭露的是最嚴格的Gross總排放。
針對環泥批評被從經銷價改為市場價一事，台泥發言人葉毓君向本刊表示，台泥知道環泥計畫擴大使用進口水泥且溝通失敗後，仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨，很遺憾環泥最後還是選擇全面使用價格更實惠且不用負擔碳成本的進口水泥與熟料。
對於侯智元批評台泥供貨不穩，葉毓君回應說：「作為環泥長期的合作夥伴，聽到時心裡覺得蠻難過的。」她舉例，像2024年花蓮強震，台泥和平廠受損嚴重，全廠停擺超過一個月，庫存吃緊，連台泥的預拌廠都壓力很大，卻仍努力優先調貨給環泥，維持對合作夥伴的承諾。
回到供給面，葉毓君表示，台泥遵守政府對石灰石開採的規範「適度開採」，目前整體水泥業的產能利用率不到七成，並沒有「貨不夠」的問題，「環泥不該用（台泥）供貨不穩，或品質問題來掩飾成本考量。」
台泥堅持 減碳是信仰
至於同業批評台灣推碳費過早且不切實際，葉毓君表示，如果減碳只是為拿歐盟訂單、應付CBAM（碳關稅），那叫做「投機」，但對台泥來說這是「信仰」，不會因別人不做就不做，「台泥選一條比較難的路，是想用科技去改變水泥的DNA，而不是單純改變水泥產地。這沒有對錯，就是信仰不同而已。」
環泥侯家跟台泥辜家是認識60多年的老朋友。環泥1962年設立大湖水泥廠時，選擇在高雄大崗山開採石灰石原料。1984年起政府推動「水泥東移」計畫，縮減西部礦山開採，導致環泥1996年停止開採。「後來侯家與辜家長輩達成君子協議，環泥改向台泥採購，台泥提供『批發價』給環泥，幾十年來合作相安無事。」知情人士說。
侯智元從國外回台、2008年接手環泥後，每年都會跟著父親侯博義去辜家拜年、聚餐，台泥前董座辜成允也常給予晚輩們建議，鼓勵他們朝新事業發展，一起洗刷水泥業是「夕陽工業」「破壞環境」的惡名。「台灣的水泥產業多是經營兩三代的家族，彼此熟識，若不是遇到難以解決的瓶頸，絕對不會想走到這一步。」侯智元眉頭緊皺地說。
一邊是「信仰」，一邊爲「生存」，兩大水泥業者的火線交鋒，最終仍逃不過「現實」兩個字。
