財經時事／台美合作剷除太子集團 數發部長林宜敬專訪：壯大好人隊落實打詐
外界期待許久的數位發展部，誕生甫滿3年，躬逢其盛迎來人工智慧大浪，卻也碰上層出不窮、令人厭惡的網路詐騙潮，2025年9月接棒上陣的新任部長林宜敬，立刻面臨全民打詐期許。日前他接受本刊專訪，首度揭露太子集團被剷除，也是一種台美從官方到民間的擴大合作，總結來說，「打詐與資安是永無止盡的打怪賽，只有不斷壯大好人隊，才能讓打詐事半功倍。」
「一個打詐、一個資安韌性，其實都是好人跟壞人之間不斷的攻防，壞人會不斷地在系統裡面找漏洞，而政府做為好人的一方，就得想辦法把漏洞堵住，也必須面對壞人會持續找尋新的漏洞。」12月10日在數發部辦公室裡，從產業出身、接任數發部長剛滿3個月的林宜敬，手拿著零卡可樂，簡潔快速地談起要如何積極推動資安與打詐，因為無論是打詐，還是建構資安韌性，都是永無止盡的打怪賽。
勸服Meta 下架詐騙訊息
專訪這天，剛好遇上內政部宣布對中國社群軟體「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施1年，而在台灣用戶數更高、發生詐騙案件數更多的臉書（Facebook）、LINE與YouTube則由數發部負責溝通、管理。「坦白講，原來Meta（臉書母公司）覺得他們是旁觀者，也是在持續溝通，利用罰款、多方施壓下，逐漸改變Meta的行為。」林宜敬面對本刊提問，馬上直球回應。
由於數發部掌握資通訊與網路傳播等數位產業發展，統籌數位治理與基礎建設，並身負數位經濟發展與國家數位轉型的重責大任。不同於前兩任部長先後因打詐不力，慘遭立委炮轟，林宜敬一上任直接表態，以「推動AI（人工智慧）產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」和「強化數位政府建設」四大主軸，展現不拖泥帶水的明快作風。
其中，最受基層民眾期待的莫過於打詐。「大家都不知道，美國能破獲跨國詐騙集團太子集團，雖然不是台灣直接與美國接觸，但的確是好人隊壯大實力下的努力成果。」林宜敬笑著說。
原來，數發部為了讓打怪賽有章法，先從詐騙資訊流做起。「我們做了『網詐通報查詢網』的APP，只要民眾看到可疑的網路訊息，無論是在Facebook還是LINE，只要把連結copy（複製）再paste（貼到）APP中，數發部就會去分案。像有粉絲頁自稱是黃仁勳（輝達創辦人），我們就會透過管道查詢，一旦確認不是，就馬上通知Meta或LINE，請他們迅速下架。」林宜敬說。
拿出2024年9月上線的「網詐通報查詢網」成績單，林宜敬透露，已下架的22萬筆詐騙訊息，以Meta最多，「Meta拿到資料後，透過AI掌握詐騙訊息的樣貌，到2025年7月，Meta回報在台灣已下架逾430萬筆訊息，其中相當多是未曝光就被刪除的詐騙訊息，加起來更超過450萬筆。」
美方借力 抄了太子集團
阻擋詐騙最好還是要阻斷來源。林宜敬透露，「數發部找Meta溝通，不能只有數發部在防堵，你（Meta）更要去找它（詐騙訊息）的來源。」在林宜敬不斷敦促下，也一路傳遞轉化成為美國破獲太子集團的原始動力。
「2025年夏天，Meta主動追蹤IP發現，詐騙來源絕大部分來自柬埔寨，而且是在柬埔寨、泰國、緬甸三國間的邊境，並將此訊息傳遞給美國政府，後來美方就把太子集團給抄了。」林宜敬轉述Meta的說法。
美方一舉破獲太子集團，同時凍結市值約140億美元的比特幣，並查獲金流來往，進一步告知台灣，台灣也查扣太子集團在台的不法資產。「這就是我一直以來希望能『壯大好人隊的實力』的模式。」林宜敬更透露，在他上任前，這些往來都以公文方式處理，頗為耗時。
網詐通報查詢網成立後，數發部和民間社群平台的往來有了合作平台，「不只數發部跟Meta、LINE合作，LINE也可以跟Google合作。」林宜敬不諱言，「就是借力使力，結合政府、公眾人物，還有Meta、LINE，甚至拉進美國政府的力量。雖不是數發部直接去接觸，但也說明著持續壯大好人隊，一起來做才能事半功倍、擴大打擊範圍！」
LINE助陣 加速逮捕時程
好人隊逐漸壯大，林宜敬也發現，壞人的詐騙手法日新月異，「第一步通常會先在Facebook或Instagram吸引民眾，第二步把被害人邀請到LINE的封閉性群組中，第三步再騙到一對一的加密群組對話，像是WhatsApp或Telegram，不留下任何記錄。」
現在民眾報案時，常會提到在LINE群組被騙，為解決問題，數發部找上LINE配合，如果註冊帳號的手機號碼是海外號碼，就必須跳出警訊來提醒民眾。但林宜敬仍嫌不足，「雖然查LINE帳號來源已從8週縮短到3天，但我們希望能夠降到1天甚至幾小時就掌握資訊，加快逮捕不法集團。」他期許。
不只民眾關心打詐，近期駭客橫行，爆發多起科技大廠遭駭事件，包括科技品牌華碩、現代汽車總代理南陽實業，以及連接器大廠信邦都傳受害，讓林宜敬確信「強化資安韌性」將是數發部另一大任務。
兩週前，台積電、日月光、台達電等台灣半導體與科技大廠一同現身數發部，就是為了力挺數發部推動的「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」。
談起這個案子，林宜敬眼光馬上亮了起來，「雖然台積電資安做得非常好，但2018年還是中過病毒，來源則是所謂的『供應鏈攻擊』，為了防範風險，台積電決定攜手SEMI（國際半導體協會）與數發部一起推動SEMI E187半導體設備資安標準，要求設備供應商通過資安認證，從源頭做好防護。」
來自產業的他開心地說：「這個資安認證不只做好防護，還有利可圖。以往資安標準都是歐美大廠把持，但靠著護國神山在半導體業的實力，台灣也能有自己的資安標準，想跟台積電做生意的都得配合。」從標準認證、輔導廠商通過認證，到提供資安軟體給業者通過認證，都是台灣業者可賺錢的商機。
五大政策 助台廠攻AI
除了達成總統賴清德提出積極打詐、強化資安韌性的任務之外，在AI風風火火席捲全球之際，數發部又該扮演什麼角色，替台灣加分呢？「簡單地說，就是要相信科技的創新突破與發展，必須來自民間公平的自由競爭，而非來自政府的強力主導。」林宜敬開宗明義地強調自己的想法，「不管是美國的ChatGPT、Gemini，到中國的DeepSeek，皆是如此！」
林宜敬認為AI的創新、研發與突破必須來自於民間產業，但這並不表示政府什麼事情都不做。他更直接以算力、資料、人才、行銷和資金五大政策工具，來協助台灣發展AI產業。
「算力是AI創業家的第一哩路，資金則是創業的最後一哩路，這第一哩路由數發部提供免費的算力讓AI創業家申請，創業者不用拿房子抵押換取資金，降低失敗的風險，至於最後一哩路，數發部已跟國發會匡列了新台幣100億元的國發基金，專門投資台灣AI公司，希望未來能培養出AI企業。」林宜敬語氣帶著期待。
他更透露：「數發部所推動的『資料創新利用發展條例』已送到行政院審議，就是要把政府的資料開放出來，讓民間企業可以合法合理的利用。」
林宜敬直言，推動AI另一重點則是「AI基本法」，「這是基本法，偏向宣示或規範的大方向，目前藍綠白立委皆有共識，大家都希望台灣不能缺席。」
或許是在產業待久了，林宜敬不斷呼籲台灣軟體業應該跳脫框架、自立自強，不要凡事靠政府，「太多業者在做軟體project（專案），為單一客戶量身訂做產品反而無法出海，我希望台灣企業能像微軟、趨勢一樣，多一些product（產品），因為有product的公司才能走向世界！」
為了協助業者能從專案邁向產品化，林宜敬透露：「要從公部門改變！我們在宣傳的觀念是，要拋棄找廠商做軟體專案的概念，除了多採購台灣產品外，不得要求廠商改軟體來彰顯採購者的重要性。」讓軟體服務透過更新即可達成最新使用需求。
「因此，我們會跟公共工程委員會一起去修改採購範本，將採購軟體朝向購買product的方向去處理。」同時，林宜敬也快速點出台灣軟體業的軟肋，「軟體業想跨出台灣，除了做產品外，也必須有正確的pricing model（定價模式）。」
頻譜難題 官民分頭破解
至於在台灣電信業因衛星頻譜擺不平而起的來回爭論，主掌頻譜規劃的數發部態度顯得保留，林宜敬的想法是「數發部就是把規則定清楚、開放頻譜，而頻譜會不會打架，交由業者去協調，問題的主體在於，三大電信去和美國衛星原廠洽談，來做衛星代理商。」他更形容頻譜標售前的作業就像是土地重劃，而數發部的任務就是完成整地。
始終沒忘卻自己來自產業界的林宜敬，笑稱已逐步克服原先最擔心的溝通挑戰，就是與立法院、媒體與資深公務人員間的互動。他不諱言，目前提出的四大方針，還需要3年時間來轉骨孵化，「多溝通，能多走一步，就多走一步，畢竟數發部事涉產業，也攸關民眾期待。」比起前兩任，更為接地氣的林宜敬究竟能改變些什麼，各界擦亮眼期待中。
