財經時事／和泰小金雞明年轉上市 和運布局無人車拚獲利翻倍

負責推動和運上市的老將、和運董事長劉源森日前接受本刊專訪。

國內車壇銷售冠軍的和泰集團又有新動作！繼6年前，旗下汽車金融龍頭和潤企業上市後，集團另一隻小金雞、穩坐租車市場霸主的和運租車已在今年9月底順利興櫃，並積極籌備明年轉上市。負責推動上市的集團老將—和運董事長劉源森日前接受本刊專訪，強調將推動「和運4.0」計畫，除了進行結構改造、內化AI提升效率外，也將著手布局無人車，並擴大共享經濟版圖，以達成和泰車副董兼總經理蘇純興訂下的「獲利翻倍」新目標。

笑傲台灣車壇多年的龍頭霸主和泰汽車（簡稱和泰車），今年又一枝獨秀！就算遇上關稅、貨物稅二大政策不確定因素亂流衝擊，讓台灣車市銷售急凍，各車商人人度小月，但和泰車今年前十個月仍交出銷售超過13萬台、市占率近四成的亮眼成績單。「不僅台灣車市24連霸輕鬆入手，和泰車前三季大賺138.4億元，每股獲利24.86元，今年獲利續創佳績，根本沒有難度。」投資圈人士佩服地說。

擁五大事業 穩坐龍頭

在母公司和泰車業績風風火火之際，旗下小金雞也傳出好消息，尤其是多年來亦步亦趨跟隨日本原廠豐田汽車腳步的和泰車副董兼總經理蘇純興，他4年前接受本刊專訪時，就高喊要從「純專業汽車公司」全面轉型為「專業移動服務公司」，更先後成立iRent租車、yoxi叫車服務，打造全新的MaaS（Mobility as a Service，移動服務）生態圈。如今負責相關業務的小金雞—和運租車（簡稱和運），繼9月底登錄興櫃後，正積極準備明年轉上市。

和泰車副董兼總經理蘇純興積極鼓勵集團旗下子公司獨立上市。



