財經時事／外資找買家本土商出海自救 產業大逆風綠能廠爆撤退潮

丹麥風機大廠維特斯暫停新案場開發，讓天力董事長吳坤達（左圖）不得不裁員轉型；因子公司承攬離岸風電工程認列損失破百億元，連正崴集團董事長郭台強（右圖）都傷腦筋。

風停了、錢走了？2025年對綠電業者來說，真是不好過的一年，擁有「最強能源艦隊」的森崴能源虧損百億，集團3家公司市值一夕蒸發近45億元；亞太離岸風電工程船隊最大擁有者東方風能上市首日就跌破發行價；就連綠能常勝軍雲豹能源股價都跌破百元大關，不得不出動庫藏股護盤。本刊調查，近期台灣綠能產業面臨大逆風，不少外資已整理包袱、找尋接手買家，本土業者也忙著出海找新生意。「台灣已不具備友善綠能的投資環境，外國的競爭對手，正雙手迎接這些資源和人才。」一位外商感嘆地說。

廣告 廣告

「本人正式請辭負責。在此，我想呼籲主管機關，應該正視我們潔淨能源的產業發展，給予能源轉型明確、且有效率的生存空間。」2025年11月中旬，國內首家離岸風電統包公司富崴能源因重大虧損，母公司森崴能源總經理胡惠森赴證交所舉行重大訊息說明會，向股東鞠躬道歉並請辭。

冬天是台灣風力發電的旺季，海上風場所產綠電，大多供應給台積電。（業者提供）

外商撤 衝擊本土供應鏈

問題出在富崴代墊台電離岸風電二期工程款，台電不願多付因疫情、戰爭與通膨的額外支出，被迫一口氣認列前三季虧損121.72億元。「現在台電負債比高達9成，累積虧損更達4千多億元，在立院遲遲不願通過撥補虧損下，要給別人的錢當然是能拖就拖，畢竟現在輿論風向都不利於綠能業者。」看到森崴的慘狀，一位光電業者搖著頭對本刊說。

太陽光電產業受到新法限制，業者怨聲載道。（翻攝雲豹能源官網）

然而，森崴隸屬於台灣科技首富郭台銘胞弟、郭台強領軍的正崴集團旗下，胡惠森曾以「光、風、水、氣、大平台」說明願景，沒想這家年營收破百億的上市公司因此重創，台灣綠能產業正面臨史上最強風暴。

本刊調查，這慘況僅是冰山一角，近期澳洲麥格理集團就已把手中的26％海能風場持股打包賣給美系的風睿能源。「過去幾年，綠能圈已是一年少一家外資，2022年德國安能集團，2023年德國萊茵再生能源、日商捷熱能源，然後又有西班牙電力集團伊比德羅拉表態不參與離岸風電三之二期投標。」一家外資綠能業者搖著頭說。

外商出走，直接衝擊合作的本土供應鏈，像2025年5月台灣唯一本土風力發電葉片製造商天力離岸資遣產線員工，就在重大訊息中提到，因主要合作夥伴丹麥維特斯（Vestas）確定退出台灣市場，公司依單完成最後一批309支風電葉片交貨，雙方合作全面終止。天力轉型培育人才，朝國際市場發展。

台灣唯一葉片製造商天力離岸風電，從葉片製造轉型，投入維修領域。

對此，Vestas則解釋，將繼續為渢妙一期離岸風場，以及接續的離岸風機專案，持續評估並採購合適的組件，強調Vestas仍繼續供應台灣市場。

另配合風電國產化政策的國營事業中鋼，子公司興達海基也大虧64億元。「一連串流標，讓經濟部標準不斷放寬，原定2025年底要完工的風場陸續跳票，現在就連三之三的選商方案遲遲未定案，在全球資金鏈吃緊、開發商融資普遍困難下，如果台灣沒戲唱，不如趕快另闢蹊徑。」風電業者說。

急出售 近期都在找買方

「近期不少外商都在找買方，市場上的案量從數百MW到數GW都有。」雲豹能源執行副總經理譚宇軒透露，受地緣政治不確定性及資金調度影響，部分外商已暫停新增投資計畫，轉而出售既有電廠資產，幾乎檯面上喊得出名號的公司，都在接洽出售事宜。

雲豹能源執行副總理譚宇軒透露，有外商已暫停在台投資計畫，轉而出售既有電廠資產。

一家大型本土業者跟本刊解釋，對外資來說，同一年內會進行好幾次財務成效評估，太陽能建置較快，做好轉售乃常有的事，但風電龐大且複雜，又都簽售電長約，頭洗了就很難離開，近期各國資金取得不易，必須調度到好的地方。「連銀行也覺得，貸款給風電業的風險高，不如借錢給人炒地皮！」業者氣憤地說。

「風場是一個高度許可的行業，在各方面都要兼顧、謹慎推動，畢竟政府有很多『現有問題要先解決』。」總部位於丹麥的沃旭台灣董事長汪欣潔提到台灣案件進度相對保守，但「現在韓國風場的外國開發商其實非常多，韓國政府看得出來是比較支持的。」

法修嚴 盼中央出面協調

除了外資掀起撤退潮，綠電業頻遭政治網紅與名嘴攻擊，不少本土綠能業者也轉向海外市場，泓德能源就宣布，2026年起正式邁入海外元年。

汪欣潔表示，日本、韓國都有，大家都很積極、都想做，政策目標都劃得很大，台灣已經有成功經驗可學習，不過，每個國家有自己的法規跟制度要處理，建議該國「需要跨部會、不同層級的溝通，這只是第一步」，接下來的重點，就是「作決定」，在各方考量下作「取捨」。

但不少業者嘆，他們恐怕已是「被取捨」的一方。立法院日前三讀通過的《光電三法修正案》，環評將成常態，外國案場開發只花2年，台灣要4年，現在恐怕要延長至6到7年。

本土業者跟本刊提到，這次立法值得討論，不然太陽能產業「基本滅了」，另一業者則說：「很慘、最少倒一半。」認為中央要出面幫忙協調、至少進行修正案，不是讓業者自己跑去找在野黨團協商。甚至有業者嘆氣，「半導體以後沒綠電用，除了台積電自己出來喊，不然誰來都沒用了。」

不斷受到輿論攻擊，太陽光電7大產業公協會日前開記者會，澄清光電模組有毒等網路傳言。

太陽光電產業永續發展協會首任理事長蔡佳晋對本刊直言，現在很多錯誤的資訊需要釐清，不少人認為台積電可以去國外買綠能憑證，來抵台灣的RE100，但這要求是台灣廠區的用電、必須在台灣境內取得再生能源，跟海外廠區是分開計算的。「況且，RE100不是會計遊戲，而是能源轉型的本地責任。」蔡佳晋強調。

太冗長 綠能投資轉保守

綠電政策變動頻繁、信賴保護不足，導致案場開發延宕，不少外資業者都提過，會讓銀行協議的融資條件失效。申設程序冗長、各地方政府審查標準不一，「後來政府抓得比較凶，所以地方黑道涉入比較少，但現在還是有。」這位業者無奈地說。

美國和台灣的能源政策都大轉彎，丹麥沃旭能源積極尋找其他國家的發展機會。

「錢是最聰明的，它總是流向友善的地區。」一家全球前5大的基礎建設投資基金的代表說，「根據我們海外總部的評估，台灣已不具備友善綠能的投資環境，其他同業在台灣投資時，態度也只會更謹慎。」

德國看守協會日前公布2026年氣候變遷表現指標（CCPI）顯示，台灣為「非常差」的第59名，等於是倒數第9名，報告直批台灣沒明確的化石燃料減排策略，再生能源進度緩慢，因土地利用衝突、生態影響、貪腐等導致民眾不信任，可能連2025年減碳10％目標都無法達成。看來台灣的綠能政策需要改變，已到關鍵時刻。

更多鏡週刊報導

財經時事／和泰小金雞明年轉上市 和運布局無人車拚獲利翻倍

財經時事／神鬼老闆娘讓專家栽觔斗 國泰私募基金遭投資詐騙3.7億元

財經時事／臍帶血大咖力抗少子化 訊聯蔡政憲：用外泌體找新出路