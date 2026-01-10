財經時事／專訪！建商公會理事長示警 陳勝宏：房價若崩盤新青安族群將斷頭

北市建商公會理事長陳勝宏憂心表示，房市若崩盤，最後受苦的仍是台灣人民。

去年第4季央行理監事會決議利率不變，外界關心的房地產信用管制並未鬆綁，成交量低迷的台灣房市，進入前所未有的「凜冬」，近期中南部屢傳小型建商倒閉消息，引發市場高度焦慮。日前，本刊專訪北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏，他直言，政府打房方向錯誤，若央行不適度鬆綁，倒閉潮恐從中小建商蔓延至大建商，屆時房價若因流動性崩潰而暴跌，首當其衝的將是背負高額房貸的「新青安」族群，「最後受苦的仍是台灣人民。」

「如果我們對打炒房成效很滿意，就會放寬，但很顯然沒有，所以還是要持續，也就是不會鬆綁，但有給銀行彈性，房貸回歸各家銀行自主管理，要按時給資料。」去年12月中旬，央行召開第四季理監事會的會後記者會上，總裁楊金龍直接說出對房市信用管制仍不鬆綁的決定。

央行2025年第4季理監事會決議，房市信用管制維持不變。

小建商倒閉 憂歷史重演

如外界預期，央行利率政策維持不變，但從前年九月、央行祭出史上最嚴厲的第7波選擇性信用管制所掀起的「金龍海嘯」，已讓台灣房市急凍、交易量縮到快窒息，央行卻依舊不願鬆手。「因為房市還沒大幅修正。」面對媒體提問，楊金龍點出關鍵。



