財經時事／專訪！磁磚龍頭砸12億攻環保建材 冠軍三代林祐宇靠「綠」翻身

冠軍建材總經理林祐宇在國際建材展上展示最新技術。

台灣磁磚產業正面臨內外夾擊困境，內有房市低迷、能源上漲與缺工等問題，外有來自東南亞與印度的低價、低質磁磚傾銷，且進口產品常不必符合台灣國家標準（CNS），形成不公平競爭。今年42歲、台灣磁磚龍頭第三代接班人、冠軍建材總經理林祐宇，日前接受本刊訪問，暢談冠軍為何砸下12億元升級設備，持續減碳做環保，希望以「綠色轉型」磁磚突破困境，帶領集團航向新藍海。

2025年12月，一年一度的國際建材展在北市南港展覽館舉行，只見一位穿著筆挺西裝的男子，賣力地在一塊大型且懸空架高的磁磚跳上跳下，絲毫不擔心磁磚會破裂。「它（磁磚）的硬度比某些石材更好。像是台北大巨蛋外圍的走道，就是用這做的，就算大型車輛開過去也沒問題。」男子走下磁磚向本刊說，他就是台灣磁磚業龍頭三代接班人、冠軍建材總經理林祐宇。

冠軍近年陸續投入12億元升級設備。

隔空拼裝 節能又耐撞

話才剛講完，信心滿滿的他又拉著本刊，推薦冠軍最新推出的節能外牆乾掛系統，「這個磁磚不是用水泥貼在牆上，而是用金屬構件拼裝起來、距離牆壁表面約四到五公分。過去大家認為外牆就是二丁掛，但我們希望可以升級，用科技節能！」林祐宇笑說。

原來，冠軍的新磁磚設計，可以讓建築物本體跟太陽光有一段隔絕，空氣對流後，若室外溫度30度，室內約是25到26度，可有效減少空調使用，另經成大實驗室測試，可抗17級的風壓和撞擊。

冠軍磁磚是台灣民眾耳熟能詳的龍頭企業。

「這種隔空拼裝、而非直接黏上去的做法，是一種環保，搬家時可以完整地把磁磚拆了帶走；要施工做管線時，也可以直接掀開，而非把磁磚打碎，這樣就沒有事業廢棄物。」林祐宇進一步解釋，「目前在林口、南港等一些新豪宅建案已經採用。」

談起新產品時眉飛色舞，這位冠軍三代接班人，其實正面臨台灣本土磁磚產業最嚴峻的時刻，也是企業存亡之戰。因為，2025年10月，台灣陶瓷公會發布新聞稿強調，因天然氣及電價雙雙大漲，讓國產磁磚生產成本大增，又因進口磁磚低價傾銷，以及國內建築產業萎縮、需求減少，讓磁磚產業陷入不健康的競爭環境，導致不少國產磁磚賠本經營。

遭遇傾銷 攜同業出招

受烏俄戰爭導致能源波動影響，一年多來，國內工業用天然氣已連漲7次，漲幅高達71.3％，工業用電也連漲4次，漲幅63.5％，推升生產成本上升超過9％，業者只能苦撐度日。

「一年來，有五家磁磚製造廠歇業或停產。」台灣陶瓷公會祕書長陳榮洋透露，台灣陶瓷業興盛時期有128家，現在加入會員的只剩22家，開窯率也僅一半。

冠軍是國產磁磚龍頭，推出新磁磚設計，採乾掛工法，離牆面約4到5公分，空氣對流後，可有效減少空調使用。（冠軍建材提供）

內憂未止，外患更可怕。尤其東南亞與印度進口台灣的磁磚幾乎沒有關稅。「這樣的政策完全讓本土廠商自生自滅。」林祐宇搖著頭說。他翻開數據，進口磁磚衝擊台灣最嚴重的2021年，印度、印尼、越南、馬來西亞等國的磁磚進口量暴增，市占率從2016年的25.9％，增加至38.2％，國產品牌市占因此跌破5成，只剩44.3％。

為挽救本土磁磚業，林祐宇只能陪著身為冠軍建材董事長的父親林榮德，帶領同業，找上政府推動反傾銷調查，並在環保建材上，砸重金進行升級。

「我們的標準，就是要比國家標準更為嚴格。」林祐宇說，「既然我選擇做這個行業，而且必須做一輩子的，還有我自己的小孩也要在台灣生長，要怎麼確保這個環境是永續成長，就是我要考慮的。」

為洗惡名 豪砸12億

談起環保回收，林祐宇透露，過去建築物施工過程中，可能有八到12％的磁磚損耗，完整的還可以回收，但切割、破損的就是事業廢棄物。像冠軍與遠雄合作在2024年獲得資源循環績優企業銀質獎的「工地廢棄磁磚再生計畫」，就是從2021年開始討論，近3年才完成第一件示範建案，98公噸廢棄磁磚由冠軍做成原料，投入再生綠建材，回收再製成效達百分之百，取得再生綠建材標章。

冠軍建材總經理林祐宇接受本刊專訪，暢談經營理念。

「現在磁磚進化成數位噴墨，可以把磁磚表面紋理做得像石材或木紋，摸起來的觸感也像。目前大家比較喜歡消光的、止滑的，我們都有，而且用幾十年都不會壞，還好清潔、好保養，是很環保的建材。」林祐宇講起磁磚來如數家珍。

為了新產品的研發，冠軍建材集團近3年已投資12億元，引進最新自動化窯爐設備，減少耗能20％、產能提高30％以上，「我們在節能減碳上，默默做了很多事，也率先做了永續報告書。」為的就是洗刷陶瓷業是高汙染、高耗能的印象。

冠軍建材集團創始於1972年，前身為信益陶瓷工業有限公司，創辦人林田村而後自創「冠軍磁磚」品牌，1990年後由二代林榮德接任董事長，搭上房市起飛，成了業界龍頭。三代的林祐宇和姊姊林孟瑜，在國外讀完大學後，進入公司從基層做起，林祐宇被派赴中國大陸歷練多年，近年回台開始接班。

嚴父領軍 姊弟聯手拚

「我小時候就住在工廠樓上。」位於苗栗竹南的冠軍總部大樓，原是林田村的工廠起家厝，從小跟著磁磚廠一起長大的林祐宇說，等大家下班後，他就可以到樓下玩，跑來跑去、看著像是無敵鐵金剛的大型機器與堆高機，覺得很帥，也對家裡做磁磚這事感到驕傲。

「我爸工作特別拚，以前開會都開到晚上11、2點，總是早出晚歸。」他透露，國中時就被父親叫去辦公室旁聽開會，所以很早就知道自己的風格跟父親南轅北轍。林榮德雷厲風行、風風火火，走高壓式管理，但林祐宇明顯不同，說話不疾不徐，就算是在跟進口業者辯駁時，也多用柔性訴求，姊姊則是靈活開朗、負責國際業務。

冠軍目前是父子檔經營，董事長林榮德（左）與總經理林祐宇（右）。

不少國外留學回來的企業家會走專業經理人制，林祐宇說，因為家族企業會有情感包袱，的確有時會錯過一些機會，「讓專業的人做專業的事」很重要，但經理人重視數據、強調短期獲利，「我們是要永續經營，要考慮更長期的事，所以還是需要家族的人一起，討論下一個50年該怎麼發展。」

談起未來，「我不會要求我的孩子一定要從事這一行，因為我們歷經了這麼多波折，知道挑戰只會越來越困難。」林祐宇誠懇地說，但「這是我的使命，要做就做到好。」

