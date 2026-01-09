財經時事／專訪！磁磚龍頭砸12億攻環保建材 冠軍三代林祐宇靠「綠」翻身
台灣磁磚產業正面臨內外夾擊困境，內有房市低迷、能源上漲與缺工等問題，外有來自東南亞與印度的低價、低質磁磚傾銷，且進口產品常不必符合台灣國家標準（CNS），形成不公平競爭。今年42歲、台灣磁磚龍頭第三代接班人、冠軍建材總經理林祐宇，日前接受本刊訪問，暢談冠軍為何砸下12億元升級設備，持續減碳做環保，希望以「綠色轉型」磁磚突破困境，帶領集團航向新藍海。
2025年12月，一年一度的國際建材展在北市南港展覽館舉行，只見一位穿著筆挺西裝的男子，賣力地在一塊大型且懸空架高的磁磚跳上跳下，絲毫不擔心磁磚會破裂。「它（磁磚）的硬度比某些石材更好。像是台北大巨蛋外圍的走道，就是用這做的，就算大型車輛開過去也沒問題。」男子走下磁磚向本刊說，他就是台灣磁磚業龍頭三代接班人、冠軍建材總經理林祐宇。
冠軍建材小檔案
成立：1972年
資本額：39億元
董事長：林榮德
總經理：林祐宇
主要業務：瓷磚95%、營建收入5%、木地板0.21%
隔空拼裝 節能又耐撞
話才剛講完，信心滿滿的他又拉著本刊，推薦冠軍最新推出的節能外牆乾掛系統，「這個磁磚不是用水泥貼在牆上，而是用金屬構件拼裝起來、距離牆壁表面約四到五公分。過去大家認為外牆就是二丁掛，但我們希望可以升級，用科技節能！」林祐宇笑說。
原來，冠軍的新磁磚設計，可以讓建築物本體跟太陽光有一段隔絕，空氣對流後，若室外溫度30度，室內約是25到26度，可有效減少空調使用，另經成大實驗室測試，可抗17級的風壓和撞擊。
「這種隔空拼裝、而非直接黏上去的做法，是一種環保，搬家時可以完整地把磁磚拆了帶走；要施工做管線時，也可以直接掀開，而非把磁磚打碎，這樣就沒有事業廢棄物。」林祐宇進一步解釋，「目前在林口、南港等一些新豪宅建案已經採用。」
談起新產品時眉飛色舞，這位冠軍三代接班人，其實正面臨台灣本土磁磚產業最嚴峻的時刻，也是企業存亡之戰。因為，2025年10月，台灣陶瓷公會發布新聞稿強調，因天然氣及電價雙雙大漲，讓國產磁磚生產成本大增，又因進口磁磚低價傾銷，以及國內建築產業萎縮、需求減少，讓磁磚產業陷入不健康的競爭環境，導致不少國產磁磚賠本經營。
遭遇傾銷 攜同業出招
受烏俄戰爭導致能源波動影響，一年多來，國內工業用天然氣已連漲7次，漲幅高達71.3％，工業用電也連漲4次，漲幅63.5％，推升生產成本上升超過9％，業者只能苦撐度日。
「一年來，有五家磁磚製造廠歇業或停產。」台灣陶瓷公會祕書長陳榮洋透露，台灣陶瓷業興盛時期有128家，現在加入會員的只剩22家，開窯率也僅一半。
內憂未止，外患更可怕。尤其東南亞與印度進口台灣的磁磚幾乎沒有關稅。「這樣的政策完全讓本土廠商自生自滅。」林祐宇搖著頭說。他翻開數據，進口磁磚衝擊台灣最嚴重的2021年，印度、印尼、越南、馬來西亞等國的磁磚進口量暴增，市占率從2016年的25.9％，增加至38.2％，國產品牌市占因此跌破5成，只剩44.3％。
為挽救本土磁磚業，林祐宇只能陪著身為冠軍建材董事長的父親林榮德，帶領同業，找上政府推動反傾銷調查，並在環保建材上，砸重金進行升級。
「我們的標準，就是要比國家標準更為嚴格。」林祐宇說，「既然我選擇做這個行業，而且必須做一輩子的，還有我自己的小孩也要在台灣生長，要怎麼確保這個環境是永續成長，就是我要考慮的。」
為洗惡名 豪砸12億
談起環保回收，林祐宇透露，過去建築物施工過程中，可能有八到12％的磁磚損耗，完整的還可以回收，但切割、破損的就是事業廢棄物。像冠軍與遠雄合作在2024年獲得資源循環績優企業銀質獎的「工地廢棄磁磚再生計畫」，就是從2021年開始討論，近3年才完成第一件示範建案，98公噸廢棄磁磚由冠軍做成原料，投入再生綠建材，回收再製成效達百分之百，取得再生綠建材標章。
「現在磁磚進化成數位噴墨，可以把磁磚表面紋理做得像石材或木紋，摸起來的觸感也像。目前大家比較喜歡消光的、止滑的，我們都有，而且用幾十年都不會壞，還好清潔、好保養，是很環保的建材。」林祐宇講起磁磚來如數家珍。
為了新產品的研發，冠軍建材集團近3年已投資12億元，引進最新自動化窯爐設備，減少耗能20％、產能提高30％以上，「我們在節能減碳上，默默做了很多事，也率先做了永續報告書。」為的就是洗刷陶瓷業是高汙染、高耗能的印象。
冠軍建材集團創始於1972年，前身為信益陶瓷工業有限公司，創辦人林田村而後自創「冠軍磁磚」品牌，1990年後由二代林榮德接任董事長，搭上房市起飛，成了業界龍頭。三代的林祐宇和姊姊林孟瑜，在國外讀完大學後，進入公司從基層做起，林祐宇被派赴中國大陸歷練多年，近年回台開始接班。
嚴父領軍 姊弟聯手拚
「我小時候就住在工廠樓上。」位於苗栗竹南的冠軍總部大樓，原是林田村的工廠起家厝，從小跟著磁磚廠一起長大的林祐宇說，等大家下班後，他就可以到樓下玩，跑來跑去、看著像是無敵鐵金剛的大型機器與堆高機，覺得很帥，也對家裡做磁磚這事感到驕傲。
「我爸工作特別拚，以前開會都開到晚上11、2點，總是早出晚歸。」他透露，國中時就被父親叫去辦公室旁聽開會，所以很早就知道自己的風格跟父親南轅北轍。林榮德雷厲風行、風風火火，走高壓式管理，但林祐宇明顯不同，說話不疾不徐，就算是在跟進口業者辯駁時，也多用柔性訴求，姊姊則是靈活開朗、負責國際業務。
不少國外留學回來的企業家會走專業經理人制，林祐宇說，因為家族企業會有情感包袱，的確有時會錯過一些機會，「讓專業的人做專業的事」很重要，但經理人重視數據、強調短期獲利，「我們是要永續經營，要考慮更長期的事，所以還是需要家族的人一起，討論下一個50年該怎麼發展。」
談起未來，「我不會要求我的孩子一定要從事這一行，因為我們歷經了這麼多波折，知道挑戰只會越來越困難。」林祐宇誠懇地說，但「這是我的使命，要做就做到好。」
更多鏡週刊報導
冠軍磁磚新藍海／進口磁磚傾銷台廠賠本賣 龍頭冠軍建材第三代綠色轉型拚突圍
冠軍磁磚新藍海1／50年老店黑科技揭密 冠軍磁磚新工法讓建物冬暖夏涼
冠軍磁磚新藍海2／從小住在工廠上看鐵金剛 冠軍第三代林祐宇不勸孩子接班
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 20 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 218
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83