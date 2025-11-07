財經時事／專訪！花3年挑戰電子支付龍頭 全支付總座：助攻全聯開拓新江山

全支付總經理游金榮是全聯董事長林敏雄找來的悍將，創造3年突破660萬會員的成績。

電子支付市場已成兵家必爭之地，各大集團紛紛搶進。據最新數據顯示，本土連鎖超市霸主全聯旗下的全支付，獲大家長林敏雄全力支持，並由長子林弘斌親自監軍，短短3年就突破660萬用戶，緊追領先的一卡通、街口支付，擠進前3大。為何全支付能彎道超車，飆贏眾多先行者？日前全支付總經理游金榮接受本刊專訪，坦言「雖有富爸爸（全聯）相挺，但全支付不安於此，會走更多別人沒走過的路。」努力衝上電支龍頭外，更要早日達成賺錢目標。

「全支付的成功，並不是看全支付本身，而是靠全聯發展起來的。」全支付總經理游金榮穿著筆挺西裝，梳整俐落油頭，坐在連鎖超市霸主全聯總部九樓的全支付辦公室接受本刊專訪，被問及為何能在短短3年內，吸引超過660萬會員，緊追一卡通、街口支付等前輩，擠進國內電子支付（簡稱電支）前三名時，他把光環歸功於母集團的鼎力相挺。

店員手把手 養婆媽大軍

台灣零售市場一方之霸的全聯大家長—董事長林敏雄，做生意擅長後發先至，講求「要做就要做到第一」。3年前看準電支將成拓展零售版圖的重要武器，一口氣投下15億元成立全支付，喊出「虧錢5年也要拚領頭羊」的口號，就算一年燒掉近6億元也不手軟；為加速追趕領先者，林敏雄不僅將全支付交給長子林弘斌監軍，還找來曾在街口支付擔任技術長的游金榮當總經理，扛起衝上電支龍頭的大任。

林敏雄（中）在全支付上線時霸氣宣誓，即使「虧錢5年也要拚領頭羊」，並指派長子林弘斌（右）擔任監軍。



