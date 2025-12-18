財經時事／睽違9年台日合推新休旅 中華車獲三菱助攻拚車市二哥

為替國產跨界休旅XFORCE打響名聲，三菱汽車副社長中村達夫（左）與中華汽車總經理曾鑫城（右）邀請媒體前往北海道試駕新車。

一年一度的台北車展即將開展！2025年靠著商用車J SPACE大賣拚出一片天的中華汽車，年底也將迎來新神車，合作對象是攜手超過55年的日本三菱汽車，為即將上市的國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱副社長中村達夫將親自登台力挺。日前本刊前往北海道的三菱十勝研究所，直擊這輛新車優秀的越野操控。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。

廣告 廣告

「三菱回來了！（MITSUBISHI is Back）」和55年的合作夥伴日本三菱汽車副社長中村達夫一同站在北海道十勝研究所外，與將於年底在台公開亮相的全新跨界休旅XFORCE一起合照的中華汽車總經理曾鑫城興奮地說。

籌謀逾半年 助三菱回歸

曾在台灣風靡多年的日本三菱汽車，過去靠著「可靠耐用、高性價比」的市場定位，在全球市場開疆闢土，身為海外第一個合作夥伴的中華車，55年來替三菱在台累計銷售超過250萬台，其中最受歡迎的轎跑房車Lancer、超值休旅車OUTLANDER，更是受到許多台灣車迷喜愛。

三菱國產車種都交由中華車在台組裝。（翻攝中華汽車官網）

只不過，2016年的油耗造假數據風波，讓三菱受傷甚鉅，加上參與雷諾、日產聯盟的過程不順，使得新車開發進度嚴重落後，也導致過去9年三菱都未與台灣合作開發國產新車，這次藉著XFORCE國產化，讓三菱重回台灣市場，不管是日本原廠的中村達夫，還是曾鑫城都相當開心。

「今年年底舉辦的2026台北新車暨新能源車大展（台北車展），我會親自去台灣替XFORCE站台。」中村達夫藏不住笑意地說。

本刊調查，中華車為了替新車登台鋪路，台日雙方已經緊鑼密鼓地運作超過半年之久，尤其今年台灣遭逢美國對等關稅未定，以及政府調整貨物稅政策引發的車市亂流，除了和泰車之外，幾乎所有業者都慘兮兮。「今年車市應該只能勉強撐在40萬台，隨著雙稅底定，大家都把希望放在明年。」資深車業人士說。

中華車深度參與三菱的全球新車戰略，此次強強聯手期待再創榮耀。（翻攝中華汽車官網）

向來都是裕隆集團旗下因應變局最靈活的中華車，在曾鑫城接任後，更是積極調整步伐，先讓MG順利通過國產自製率規定，重返銷售行列，同時新上市的中華商用車J SPACE銷售火熱，累計訂單已突破1萬8千張，給最強對手豐田發財王牌TOWN ACE極大壓力。這次讓三菱新車重磅回歸，正是曾鑫城規劃的下一步。

中華車全新商用車J SPACE上市後，銷售一路長紅。

登台首發車 特製最優版

「中華車早已主動出擊接觸各家技術母廠，要在對等關稅底定時，快速拉出銷售陣線，而在台灣久未有新作的三菱，自然是不斷勸進、積極接洽的首要對象。」中華車內部人士透露。

為打響三菱回歸台灣的第一砲，中華車與三菱相當慎重，討論後選定以在東南亞市場賣出佳績的XFORCE做為登台首發，並導入中華車自主開發的全速域Level 2 ADAS系統，為台灣市場特調出最優化的版本。

談到三菱重磅回歸台灣，曾鑫城直言，「一路走來，中華車跟三菱一起長大，也見證過三菱最強大的鼎盛時期，現在的三菱不僅更為謹慎，也重新以品牌精神『格鍛純』對外宣示，要鍛鍊出最原始、最純粹的車型與設計，算是回歸初心。」

中華汽車總經理曾鑫城表示，55年來中華車跟三菱汽車一起長大，現在的三菱汽車更是回歸初心。

據了解，三菱XFORCE登台鎖定的對手就是目前市場最暢銷的兩大國產休旅車：和泰車總代理的休旅神車TOYOTA Corolla Cross，以及國產中型休旅霸主Honda HR-V。

「為了回饋三菱車迷，中華車開出非常接地氣的價格。」中華車主管笑說。

工匠式工藝 車神大讚賞

談到XFORCE的在台銷售目標，向來慎言的曾鑫城則難得霸氣，直接拋出「3個月銷量5千台」的挑戰目標。

為何曾鑫城對這台全新休旅如此有信心呢？上個月，中華車邀請本刊前往三菱位於北海道的十勝研究所，直擊即將在台灣上市的XFORCE。這也是占地1千公頃、約14個六福村大小的十勝研究所，翻修後首度對海外媒體曝光。

在北海道十勝研究所設計的各種艱困車道行駛，三菱XFORCE都展現出強悍的越野性能。

為測試新車性能，三菱在十勝研究所內改造了一條10公里長的高速環狀測試賽道，可以進行時速300公里的極速測試，而且彎道最大傾斜幅度高達45度。「這個彎道之斜，就連熊都hold不住。」一位賽道管理人員指著彎道上殘留的爪痕說，這是附近出沒的熊攀爬時因抓不住下滑而留下的。

不僅如此，為了模擬東南亞市場各種路況，包括越野砂礫路，三菱還把各國的路面精準還原，就是要讓新車測試都能符合各國路面駕駛所需。

為了讓XFORCE強悍的性能極限能夠被徹底展示，被封為三菱車神的三菱車隊總監增岡浩載著本刊，親自體驗各種艱難路況下，XFORCE都能輕易達陣。「XFORCE完整體現了三菱的『工匠式造車』工藝。」增岡浩自豪地說。

為展現三菱與中華車的長遠合作關係，在本刊與採訪團隊一早到達十勝研究所時，中村達夫就率領團隊在門口迎接，不僅對提問一一解答，更是全程作陪到天黑才趕回東京總部，顯見對台灣市場與中華車的重視。

兩年五新車 搶二哥寶座

當然，三菱大動作回歸，絕對不會僅止於一輛XFORCE而已。事實上，曾鑫城規劃引進的三菱銷售計畫是一波接著一波，除XFORCE打頭陣外，後續緊接著還有DESTINATOR、指標性越野車款Pajero、新一代Triton皮卡車，以及全新大改款的休旅神車OUTLANDER，以2年引進5台新車的節奏下，打造出毫無空車期、滿足不同市場的銷售規劃。

睽違9年未在台推出新車種的三菱汽車，攜手中華車計畫未來2年讓5款新車登台。

「在三菱、MG與中華商用車聯手開弓下，中華車未來在台市占率，有機會從目前的10％提升至15％。」曾鑫城雄心壯志喊出的新目標，就是要讓中華車穩坐台灣車市二哥寶座。

在三菱、MG與中華商用車聯手開弓下，中華車未來市占率將挑戰15%。

55年老夥伴端出新車重磅回歸台灣市場，中華車再次深度參與三菱的全球戰略，面對詭譎多變的全球經濟變局，這次台日雙強合體能否再創當年三菱榮耀，各界都睜大眼睛期待。

更多鏡週刊報導

財經時事／汐止都更案原建商落跑 力麒接手強逼住戶搬離

財經時事／和泰小金雞明年轉上市 和運布局無人車拚獲利翻倍

財經時事／神鬼老闆娘讓專家栽觔斗 國泰私募基金遭投資詐騙3.7億元