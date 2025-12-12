財經時事／神鬼老闆娘讓專家栽觔斗 國泰私募基金遭投資詐騙3.7億元

蔡雪李遭控指使廠長造假資料，詐騙股東投資大鉦。（翻攝大彰化新聞）

知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。

10月月底，位於彰化縣線西鄉彰濱工業區的大鉦環保科技舉行股東臨時會，通過公司將進行清算，董事長和總經理遭解任，20多名員工也全數資遣。

稱無力經營 遺孀高價賣股

一家默默無名的環保公司，卻引爆各界關注，全因大鉦的最大股東，竟是國泰投信旗下的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），持股高達7成4，遭解任的大鉦董事長周賢彥也是該基金的投資部門主管，大鉦清算解散，國泰私募基金投資的3.7億元打水漂，成了最大苦主。

大鉦股東臨時會已經決定解散清算，資遣全部員工。（讀者提供）

令人訝異的是，大鉦日前遭股東指控，經營團隊透過假造資料蒙蔽彰化縣環保局取得廢棄物處理試營運許可，導致國泰私募基金與一家上市公司董座因此受騙投資，不滿的股東一狀告上彰化地檢署，日前地檢署以偽造文書罪起訴大鉦佘姓廠長。



