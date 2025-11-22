財經時事／臍帶血大咖力抗少子化 訊聯蔡政憲：用外泌體找新出路
面臨少子化威脅，國內最大的臍帶血銀行訊聯生技積極轉型。9月下旬取得衛福部人體來源外泌體用於化妝品原料的許可證，讓布局再生醫學多年的訊聯有了新戰果。日前，訊聯董座蔡政憲接受本刊專訪，暢談如何靠外泌體找到新出路，他更以打造「外泌體業的台積電」自居，帶領訊聯成功轉型。
「26年前，對的方法是臍帶血，今年對的方法，就是外泌體（Exosome）。」談起今年9月取得衛福部頒發人體來源外泌體用於化妝品原料許可證，頭髮已花白的上櫃生技股—訊聯生技董事長蔡政憲，在總部辦公室接受本刊專訪時興奮地說。
新生兒銳減 另謀商機
身為國內最大的臍帶血銀行，全台有6成孕婦會上門諮詢臍帶血業務的訊聯，為何要在此時大舉揮軍外泌體市場？「台灣今年的生產數是史上最大災難！25年前，台灣一年新生兒有30萬人出生，到了今年已經剩下不到一半。光是臍帶血業務，今年就縮水2成。」向來準確預估新生兒人數的蔡政憲搖著頭說。「少子化浪潮襲來，我們發現真的來不及，所以就加速進軍外泌體市場。」
蔡政憲口中的外泌體，是細胞間「傳遞訊息」的小包裹，它的體積比細胞小千倍，就像細胞界的「信差」，能把修復、再生、抗氧化等指令傳遞給其他細胞，啟動自我修護機制；已陸續被醫療業證明，在疾病治療、診斷、藥物載體運輸、皮膚修護與毛髮生長等四大再生醫學領域極具發展潛力。
