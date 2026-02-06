財經時事／騙遍貴婦名媛圈 金馬造型師遭爆詐騙數千萬元
貴婦名媛圈驚爆連環詐騙案，自稱以電影《父子》奪下2006年金馬獎最佳造型設計獎的男子杜叙中，涉及十多起詐騙案。受害人S小姐向本刊指控，杜男不僅標榜是知名影視製作人瓊瑤、女星趙薇的御用造型師，更宣稱熟識鞏俐、林青霞等國際一線影星，騙取名媛貴婦信任，受害人直到杜承接專案遲遲無法交付，才發現被騙。「他混跡上流社交圈行騙，時間長達十餘年，詐騙金額高達數千萬元，至少有12位名媛貴婦受害。」受害者S小姐氣憤地說。
杜敘中小檔案
年齡：約60歲
經歷：自稱是2006年金馬獎電影《父子》最佳造型獲獎者，並為瓊瑤、趙薇御用造型師，熟識鞏俐、林青霞等眾多知名女星
外型：戴眼鏡、身高約175公分、體重約80公斤
「付了四百多萬的裝潢費，說要支付木工、水電費用，連衛浴、沙發、冷氣的錢我都付了，結果過了一年多，什麼都沒做。」坐在台北文華東方酒店一樓咖啡廳內，打扮亮眼、氣質優雅的S小姐，拿出一疊疊整理好的資料，以及詐騙嫌犯杜叙中親簽的悔過書出面向本刊指控，「造型師杜叙中信誓旦旦地說，自己曾幫某建設集團兒媳、電視台董娘等人操刀裝潢，要我把房子放心交給他，保證四個月完工，結果陸陸續續付了428萬元，至今卻仍是毛胚狀態。」
秀演藝人脈 欽點女明星
S小姐口中的詐騙嫌犯杜叙中，涉及國內上流社交圈十多起詐騙案，受害的包括名媛、貴婦、網紅、醫師、醫師娘、藝人、財經圈名人，甚至有國內大型建設集團兒媳婦、知名飯店二代，以及知名電視台老闆娘等人，詐騙金額高達數千萬元。
為何杜叙中能如此神通，詐騙這麼多名媛貴婦？S小姐直言，他就是不斷秀出自己在演藝圈的廣大人脈。「杜叙中言談間時常提及瓊瑤與趙薇，自稱長年在中國拍戲工作，並聲稱與瓊瑤的媳婦何琇瓊合夥成立製作公司，背後『老闆』是趙薇。」
「杜男甚至對外表示，瓊瑤戲劇的選角需經他點頭把關，理由是自己很會看人、他一看就知道會不會紅，包括趙薇、范冰冰、林心如等人，都是獲得他欽點，才得以出演瓊瑤戲劇、進而爆紅。」S小姐回憶當初認識時，杜男的種種說法。
除了秀人脈打入名媛貴婦圈，杜叙中更不斷透過名媛貴婦相互介紹，S小姐即是受熟識多年的貴婦L太太介紹而與杜結識。「杜叙中一度與L太太失聯10年，但從3年前重新聯絡又緊密聯繫，開始陪著L太太參加社交聚會，藉此認識更多名媛貴婦，我就是在當年認識他的。」
自薦做裝潢 收款未動工
認識S小姐後，杜叙中發現她正準備購入北市精華地段豪宅，主動聯繫S小姐表示願意幫忙施作裝潢，並打包票說裝潢好「保證喜歡、讓妳滿意。」還說：「我操刀的設計都不用設計圖與合約書，很多名媛貴婦都是信任我的美感，才找我裝潢。」
不僅未出示設計圖、工期和合約書，開始接案後，杜男陸續以缺工、家電將漲價等藉口，要求S小姐預付款項，「2024年3月至12月間，我陸續匯款428萬元給他。」
本以為找到高明設計師，沒想到卻是惡夢的開始。「我匯款後發現工程遲遲沒進度，問他，卻被取笑：『妳很笨耶，連這都不知道，現在做裝潢都先在外面工廠施作，之後再運到室內組裝，很快就好了，這是最新的裝潢工法。』」S小姐苦笑說。為了騙取信任，杜男還刻意在現場擺放少量紅磚、IKEA系統櫃，並噴漆佯裝施工。
更離譜的是，某次S小姐到新屋察看時，致電杜叙中詢問，杜男卻謊稱人在現場施工，但現場並無其他人。疑問越來越大的S小姐找來社區物業詢問，竟發現杜叙中確實有換證進大樓，卻常登記後只待10分鐘便離開，也未看到其他工班。
「杜真的很會講話，每次問他，他都可以編出一套很完美的說詞。」S小姐回憶過往對話，杜叙中甚至曾指著噴漆處說已施作管線，直到S小姐另請設計師友人查看，被告知根本沒有施作任何工程後，杜男才終於坦承自己騙了S小姐。「他簽下自白悔過書，且稱不想被告，也不想被媒體曝光，承諾會返還先前已匯款的裝潢費用。但至今欠錢不還，又避不見面，只好對他提告。」S小姐越說越氣。
奢討器材費 手機錄影音
不只S小姐，介紹杜叙中認識名媛貴婦的L太太同樣是受害者。知情人士透露，杜男在2023年以「瓊瑤籌備抖音頻道、將拍攝影音內容」為由，邀請L太太與她的兒子擔任影片主角。由於拍攝地點在L太太經營的民宿，杜叙中便藉口「窗簾不好看」，提議代為更換「歐洲進口窗簾」，又稱需添購專業拍攝器材。L太太共匯出30萬元窗簾費，以及15萬元器材費給杜男。「沒想到，窗簾沒換，器材也不見蹤影。」
等到實際拍攝時，卻讓人更為錯愕。「杜竟然自己拿手機拍，真的很荒謬。」曾陪著L太太一起拍攝的S小姐透露：「問為什麼用手機拍、也不找攝影師？杜卻說：『現在的網紅都用手機拍一拍，回去剪輯就可以了。』但拍攝後，卻從未看到剪輯成品。」
此外，杜男還曾宣稱趙薇將前往義大利錄製綜藝節目《中餐廳》，可帶L太太和她兒子去現場觀摩，他可以協助代購機票。「匯款後又稱錄影取消，不僅未退還機票費用；再加上先前委託裝潢L太太母親住處的款項，累計匯款金額超過百萬元。」熟識L太太的朋友說。
經熟人轉介 降低防備心
發現自己被詐騙後，S小姐開始聯繫認識杜叙中的圈內人士，發現受騙的人竟高達十多人。「但大家都選擇息事寧人。」S小姐說。
為何杜叙中能在社交圈把大家騙得團團轉，且行騙多年未曝光？S小姐歸納出幾個共同點：一、多透過熟人轉介認識，防備心較低；二、PUA式互動（情感操控）；三、看準這些受害人怕「丟臉」，不敢讓老公或其他人知道，且被騙的金額不至於影響生活，多選擇摸摸鼻子算了。
「我們也怕被認出來，怕被家人知道、怕丟臉。」S小姐坦承，自己也曾擔心被認識的人知道後該怎麼辦，也想過即便提告，但對方沒錢還，四百多萬元一樣拿不回來。即便如此，S小姐仍決定出面指控，並與二位貴婦朋友在去年底共同提告杜叙中詐欺。
「我們希望不要再有其他人受騙，也不希望他拿詐騙其他人的錢來還我。」S小姐感慨地說，如果以前被騙的人願意站出來，她們後面這些人就不會受騙，杜叙中也沒辦法騙那麼多人，希望杜能為自己的行為負責、出來面對。
據了解，多名受害人皆已被杜男封鎖，本刊致電、傳訊息給杜叙中，但至截稿前未獲得任何回應。
