財經焦點／專訪！接班17年華泰集團轉型有成 Outlet王陳炯福搶賺腦力財
政府普發萬元現金，替今年買氣慘澹的台灣零售業帶來一絲曙光。不過，零售市場競爭卻絲毫未減，像是近年來火紅的Outlet（名牌折扣暢貨中心）就不斷增加，除了今年開幕即爆紅的南港LALAPORT，三井台南二期明年已將登場，身為本土「Outlet王」的華泰名品城究竟要如何應戰？日前負責操盤的華泰集團二代執行長陳炯福接受本刊專訪，不僅詳細解說華泰如何靠腦力財在Outlet市場長遠布局，更首度公開未來集團的擴張之道。
著AI浪潮加持，台股頻頻叩關2萬8,000點，讓股民們樂不可支。但同時間，國內零售業卻陷入9年來首度負成長窘境，據經濟部發布的最新數據，9月零售業營業額3,938億元，年減2.2％，前9個月總計3兆5,393億元，也衰退0.9％。「就算最近政府普發萬元現金，買氣依舊很差。」一位常駐百貨業的知名品牌業者搖著頭對本刊說。
接班至今 業績飆二十倍
雖有業者感受零售寒冬之苦，但也有異軍突起者。像是位於高鐵桃園站旁的華泰名品城，時逢萬聖節，園區內放滿南瓜擺飾，不僅週末假日人潮滿滿，週間時刻依舊人流不息。「我們是台灣真正的Outlet，唯一堅持價格與正價店明顯區隔的Outlet。」身為華泰名品城的開拓推手，同時也是華泰王子大飯店集團二代接班人的執行長陳炯福，接受本刊專訪時信心滿滿地說。
