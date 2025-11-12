【財經特輯】兆豐銀行以行動支持海洋永續 榮獲海委會第1屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定
兆豐銀行以實際行動支持海洋永續發展，自2023年起攜手兆豐銀行文教基金會與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會，合作推動「築巢護岸 永續飛翔」計畫，致力於海岸生態維護與海洋生物多樣性保育，確保生態系統功能得以永續延續。此作為於第一屆「企業海洋永續貢獻獎」評選中獲得肯定。
本計畫聚焦台南七股地區的濱海鳥類繁殖棲地營造與環境教育，打造約5公頃的優質棲地，守護小燕鷗等海洋指標物種，兆豐銀行除了有75位員工及眷屬參與志工活動外，亦成功繁殖小燕鷗超過200巢，並透過直播攝影機全球即時播送繁殖生態、舉辦多梯次偏鄉科普教育營隊，成果斐然。
今年首度設立的「企業海洋永續貢獻獎」依企業規模分為一般企業組及中小企業組，並根據企業去年至今年期間於國內投入減少海洋汙染、保護海洋生物多樣性、復育藍碳生態系、推動海洋循環經濟、扎根海洋教育領域的具體貢獻進行評審。兆豐銀行在「一般企業組」脫穎而出，展現企業在海洋生物多樣性保育與濱海棲地永續經營上的卓越貢獻。
兆豐銀行表示，企業不僅是經濟發展的推手，更肩負守護自然環境的責任。此次獲獎，不僅是對兆豐銀行長期投入 ESG 行動的肯定，更彰顯企業持續深化與 NGO、社區及政府合作，推動海洋永續發展的最佳示範。
未來，兆豐銀行也將持續推動棲地管理、教育推廣與跨域合作，期望將七股頂山地區打造為國際級濱海鳥類保育示範基地，為台灣海洋永續發展注入源源不絕的動能。
其他人也在看
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 5 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 8 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
台灣資產前10大集團大洗牌！台積電坐6望5 台新新光金首入榜就排第4
台灣資產前10大集團出爐且大洗牌！據CRIF中華徵信所11日最新公布的「2025年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，台積電（2330）以資產近6.7兆元排名第6，2023年首度入榜來已前進二名，明年可望「坐6望5」，台新金併新光金後今年首度入榜就擠進前五，暫超車台灣金控名列第四次，僅陶於富邦、國泰霖園、中信集團之後，台灣前五大集團都被金融業囊括，而其他前十大非金融僅潤泰與鴻海（2317）集團入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 19 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
95歲巴菲特發告別信！罕見曝光健康狀況、4.6兆財產分配
綜合外媒報導，95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一發出告別信，退休後不會再發年度股東信，但會以感恩節問候信與股東們互動，未來巴菲特也不會在股東會上發言，波克夏將由阿貝爾（Greg Abel）擔任執行長，主導日常營運，巴菲特仍掛名董事長。中時財經即時 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 6 小時前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 12 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前