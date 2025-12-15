財經特輯】退休規劃35歲就該開始！兆豐銀推免費退休健診 助民眾補足長照缺口

兆豐銀行舉辦「兆豐真貼心樂退健診」活動，協助客戶進行免費退休理財健診，檢視財富缺口，提供最適當資產配置建議。

依據內政部公布的「113年簡易生命表」，國人平均壽命已達 80.77歲。在高通膨與超高齡社會的雙重挑戰下，兆豐銀行自 2019 年起推出「退休健診服務」，至今已累積協助超過 1.7 萬人次，透過五大面向分析與視覺化財務報告，量身打造專屬退休財務健診，協助客戶提升人生下半場的生活品質。

根據兆豐銀行分析2024 年退休健診數據，參與服務的客戶平均年齡逐年下降，從 2019 年的 57.81 歲降至 2024 年的51.74 歲。在理財工具選擇上，客戶最偏好基金（82%）與股票（76%），顯示 50 世代積極透過投資累積資產，希望在退休初期擁有充裕資金，享受旅遊與美好生活。

廣告 廣告

然而，問卷結果也揭示一個隱憂：台灣人普遍輕忽長照風險，恐在失能期拖垮財務！雖然 89% 接受退休健診的客戶已投保醫療險，但僅有 31%規劃長照險。一旦因跌倒、意外、失智或疾病進入失能期，每月需負擔數萬元照護費用，若缺乏專屬長照保險或信託規劃，辛苦累積的退休金將迅速耗盡，甚至造成子女與家人的沉重負擔。

面對通膨與長壽趨勢，退休理財不能等！兆豐銀行「退休健診服務」根據客戶的資產負債、收支現況及退休後的財務目標，從 資金、保障、保全、生活、投資五大面向進行分析，規劃專屬客製化報告書，並以直觀圖表與簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶檢視財務缺口，提供最適化資產配置，讓客戶採取有效行動，及早準備退休現金流。

兆豐銀行建議，面對退休財務與未來風險的不確定性，養成「定期資產健檢」的習慣，透過客觀數據分析與信託規劃，將焦慮轉化為行動計畫，做好攻守兼備的資產配置，補足長照與保障的缺口，迎向精彩退休生活，就從現在開始起跑！

本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，本文由兆豐銀行贊助。