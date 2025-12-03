財經網紅討論投資遭「設局綁架」 洗劫逾500萬

陳姓財經網紅遭綁架洗劫。（畫面翻攝／黑色豪門企業）

財經網紅遭綁架事件震驚社會，一名陳姓財經網紅日前與網友相約討論虛擬貨幣投資，卻遭設局綁架勒索。嫌犯以拿禮物為由將被害人強押上車，用束帶、膠帶控制其行動，並逼迫轉帳超過500萬元，最後將被害人丟棄在桃園機場附近。警方迅速展開調查，目前已逮捕2名共犯，但主嫌仍在逃，案件持續擴大追查中。

這起綁架案手法縝密，白色轎車載著被綁架的陳姓財經網紅從新北市新莊出發，在雙北地區繞行，期間嫌犯在車上逼迫被害人轉帳虛擬貨幣，最後將他載到桃園機場附近丟包。陳姓財經網紅事後表示，自己在台灣鬧區被綁架，交易所的U全部被搶走，雖然曾經幻想過這種事情，但沒想到真的會發生，他被綁架、圍毆和勒索。

根據警方調查，被害人是一位經常在網路上分享相關知識的財經網紅，他與陳姓主嫌在網路上認識半年，但從未見過面。日前主嫌提出見面討論投資虛擬幣，被害人沒有多想便獨自赴約，結果被設局綁架。警方循線追查，找到當時在停車場等候的兩名共犯，發現嫌犯在車上逼迫被害人轉帳9萬元和約17萬的泰達幣，換算台幣共計500多萬元。當時嫌犯用束帶和膠帶綑綁被害人雙手、矇住雙眼，以控制其行動。

新莊分局偵查隊長徐子胤強調，三名犯嫌在作案後分別逃逸，分局獲報後立即成立專案小組追緝，迅速鎖定犯嫌身分。不到一天的時間，警方就在轄區及三重地區拘提吳姓及李姓等兩名犯嫌到案。這群人犯案手法相當縝密，不僅製造斷點，還在犯案後變裝，企圖躲避警方追查。目前，陳姓主嫌仍未落網，兩名共犯已移送地檢署，並遭到收押禁見。

