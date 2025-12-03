財經網紅遭綁架！500多萬被網友清空 2嫌收押1在逃

財經網紅陳昊今透露自己遭綁架、勒索過程。（翻攝陳昊IG）

經常透過社群分享投資經驗的財經網紅陳昊，今（3日）對外揭露自己遭網友綁架，被洗劫超過台幣500萬元的虛擬幣，最後被丟包桃園機場，轄區新北市新莊警方獲報後，鎖定涉案3人，目前已循線逮捕吳姓、李姓男子，2人已遭收押，另還有1人在逃中。

陳昊Instagram累積超過2.7萬粉絲追蹤，今（3日）透過影片揭露自己在鬧區被綁架，直呼台灣治安沒想像中好，他表示自己平常多操作外匯交易，日前和一名聊天多時的網友相約住家附近星巴克，期間他很認真分析、調整對方投資框架邏輯，沒想到這全是綁架前的鋪陳。

陳昊指出，交流結束後，對方藉口要到車上拿日本伴手禮送他，沒想到一靠近停車場，同夥2人從草叢中跳出，開始對著他的頭部攻擊並噴辣椒水，陳昊抵抗失敗就被綁上車，還在對方脅迫下，轉出9萬元現金及17萬USDT虛擬貨幣（約新台幣533萬元），對方最終將他丟包在桃園機場。

陳昊上月29日報案後，警方調閱監視器畫面鎖定涉案3嫌身分，目前已逮捕32歲吳姓男子、31歲李姓男子，2人警詢後被依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌送辦，新北檢方複訊後聲押獲准，另還有名在逃的陳男，目前警方正持續追緝中。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。