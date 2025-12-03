財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃

社會中心／綜合報導



近年來台灣人瘋投資，不論是台股、虛擬貨幣，都是不少人想賺取被動收入的來源，但卻有人動起歪腦筋！經常透過社群分享投資經驗，自稱資產有1300萬的財經網紅陳昊，今（3）日突然在IG拍片，透露自己遭人綁架，交易所的U幣全部都被搶走，價值高達532萬台幣，感嘆「台灣治安沒有想像中的好」。如今警方也順利逮到其中2名嫌犯，訊後均遭裁定羈押禁見。





財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」還被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

陳昊透露自己遭人綁架攻擊。（圖／翻攝自IG ＠traderch1559）

廣告 廣告





陳昊今（3）日透過IG影片表示「我前幾天，在台灣的鬧區被綁架了，且交易所的U全部都被搶走」，坦言「我這輩子其實幻想過這種事，但沒想到真的會發生被綁架、圍毆跟勒索」，接著表示由於自己是做外匯交易，有不少觀眾都會私訊，表示希望可以見面交流、分享交易經驗，過往他大部分都會拒絕，但其中有位觀眾，因為雙方聊天聊了很久，且真的非常熱情的希望可以碰面，分享過往交易經驗。

財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」還被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

陳昊表示與對方暢談了約1小時，之後就被埋伏在附近的其他同夥攻擊。（圖／翻攝自IG ＠traderch1559）





陳昊見狀便與這名網友相約在自家附近的星巴克，雙方談了將近1個小時，過程氣氛也蠻好，還好心幫這位網友矯正了他的交易思維框架跟邏輯，沒想到對方卻算計著該怎麼進行綁架，在2人要分開時，這名網友表示有從日本有帶禮物來，希望能一起去車子附近拿，接著便傻傻地跟著到「他預謀好的停車場」。

財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」還被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

陳昊曬出傷勢。（圖／翻攝自IG ＠traderch1559）





在靠近到該名網友車輛的一瞬間，突然有2個人從草叢直接衝出來，陳昊透露「不斷地對著我的頭部攻擊，拿辣椒水噴我臉，我一直想跑，但一直被拉住跌倒在地上，最後呢還是被綁上車了」；而在上車之後，「他們用束帶捆住我雙手，用膠帶矇住的眼睛，跟我說他要我交易所裡面所有的錢」，接著把陳昊載到一個郊區。

財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」還被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

陳昊遭犯嫌載往郊區。（圖／翻攝畫面）





陳昊當下迫於無奈只能照做，於是便賣掉交易所裡面所有的現貨，轉成USDT給3名犯嫌，帳戶清零之後，犯嫌一行人則將他丟包在桃園機場。眼看自己遭到搶劫，陳昊當天就馬上請律師報警，並強調「要找政界的立委朋友協助」，並透露自己在已經再度搬家，無奈表示「希望這件事最後能順利落幕，提醒大家，台灣治安沒有想像中的好，出門的時候還是要多注意」。

財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」還被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

警方逮到其中2名嫌犯，訊後均遭裁定羈押禁見。（圖／翻攝畫面）





新莊分局也隨即接獲報案，初步調查發現，陳姓被害人與陳姓網友在網路交往半年，彼此從未碰面，上個月底網友突然提出見面討論投資虛擬貨幣事宜。被害人不疑有他，獨自前往會面，豈料，遭嫌犯設局邀至停車場，以上車拿禮物為由，竟夥同另2名事先等候的犯嫌，強押被害人上車控制行動自由，並逼迫被害人轉帳新台幣9萬元及虛擬貨幣約17萬USDT（約新台幣532萬元）得逞，事後，載被害人至桃園機場周邊獲釋，案經警方受理報案，立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，並循線拘提2名嫌犯到案，詢後依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦，2名犯嫌訊後均遭裁定羈押禁見，在逃1名嫌犯已鎖定身分，全力追緝中。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：財經網紅遭綁架「戶頭532萬全被搶光」被噴辣椒水黏雙眼！警逮2嫌1人仍在逃

更多民視新聞報導

18歲女遭集體侵犯！男友目睹全程崩潰：我要報仇

桃園某高中學生墜樓！網傳「被人推下樓」警曝真相

小台積電0052報酬比0050好？專家推1組合多賺80％

